Samo ova 3 znaka znaju da praštaju: Proverite da li je vaš znak rođen da bude mirotvorac!

Znaci koji praštaju ne pamte zlo ni posle teške svađe. Proverite da li je vaš znak rođen za mir i pošaljite ovo svojoj porodici.

Posvađajte se sa Vagom u petak uveče i do nedelje će vam doneti kafu kao da se ništa nije desilo. To nije slabost, to je njena priroda. Među dvanaest znakova postoje tri koji jednostavno ne umeju da nose teret ljutnje, i upravo su to znaci koji praštaju dok ostatak zodijaka vodi računovodstvo starih uvreda. Jedan od njih oprašta toliko brzo da to ume i da iznervira okolinu.

Vaga: Prva ispruži ruku, čak i kad nije kriva

Vagi tišina u stanu smeta više od same svađe. Već u utorak popodne, posle neugodne reči izgovorene za doručkom, ona traži način da popravi atmosferu. Neće čekati izvinjenje, prva će reći „hajde da pustimo to“. Ovaj vazdušni znak praštanje doživljava kao povratak ravnoteže, a ne kao gubitak ponosa. Savet za leto: nemojte praštati istom čoveku po peti put samo da biste izbegli neprijatan razgovor.

Ribe: Oprostiće vam i ono što niste ni tražili

Ribe pamte emociju, ali ne i razlog svađe. Do kraja meseca neka stara uvreda kod njih izbledi sama od sebe, jer im je teško da dugo nose ljutnju prema nekome koga vole. Ovaj vodeni znak oseti tuđu grižu savesti pre nego što je čovek i izgovori naglas. Ribe opraštaju iz saosećanja, ne iz računice. Opasnost je jasna: ljudi ponekad zloupotrebe tu mekoću. U narednim danima postavite jednu jasnu granicu, makar bila i sitna.

Strelac: Vikne, slegne ramenima i krene dalje

Strelcu praštanje nikad nije bilo teško, on jednostavno odbija da mu jedna svađa pokvari ceo dan. U sredu uveče može da plane zbog sitnice, a već u četvrtak vas zove da izađete na pivo. Ovaj vatreni znak ide napred i retko se osvrće. Ne tražite od njega da analizira ko je šta rekao, to ga zamara. Iskoristite tu energiju, ali mu nemojte stalno testirati strpljenje.

Zašto su baš ovi znaci koji praštaju

Nije slučajno. Vaga beži od sukoba, Ribe se vode srcem, a Strelac jednostavno nema vremena za pakost. Ostali znakovi nisu osvetoljubivi, samo im treba više vremena i konkretan dokaz da im se neće ponoviti. Trenutna konstelacija ovog leta donosi mnogo prilika za mirenje, naročito unutar porodice. Ako vam je neko od ovih ljudi blizak, znate koliko olakšanja donosi to što ne pamte zlo.

A vi? Da li vaš znak prvi pruža ruku ili ćutite dok druga strana ne popusti, makar trajalo mesecima? Napišite u komentarima koga ste poslednji put oprostili pre nego što ste i sami očekivali.

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