Tri znaka koji teže veličini i obično je dostignu jer odbijaju da budu prosečni, ne usporavaju ni kad je najteže

Znaci koji teže veličini ne čekaju da im neko da dozvolu da budu najbolji. Pogledajte da li ste i vi na ovoj kratkoj listi.

Postoje znaci koji teže veličini sa takvom upornošću da ostatak zodijaka deluje kao da samo posmatra. Ne zanima ih drugo mesto. Ne zanima ih ni šta će komšije reći. Imaju cilj i idu pravo na njega, čak i kad ih put izmori. A tajna zašto baš oni najčešće i stignu do vrha krije se u jednoj osobini koju većina ljudi nema.

Šta znači biti rođen za uspeh

Biti rođen za uspeh ne znači imati sreće. Znači odbijati prosečnost čak i kad je lakše prihvatiti je. Ovi ljudi ne sanjaju nerealne snove, oni postavljaju velike ciljeve i onda rade dok ih ne ostvare.

Ovan: ima san još od detinjstva i ne pušta ga

Ovan, vi ste celog života znali šta želite da budete. Dok su drugi menjali planove svake godine, vi ste se borili zubima i noktima oko jednog jedinog cilja. Ne dozvoljavate nikome da vam stane na put.

Najveća prednost? Ne brinete šta drugi misle. Znate da ne možete udovoljiti svima, pa i ne pokušavate. Dok se ostali iscrpljuju trudeći se da svima ugode, vi tu energiju trošite na sebe. Tuđa verzija veličine vas ne zanima. Vi imate svoju.

Devica: pobeđuje na detaljima koje svi drugi previde

Devica primećuje ono što ceo svet preskoči. Ta sitnica na kraju donosi pobedu. Vredni ste i pažljivi do mere koja ljude ostavlja u čudu. Pitaju se kako ste sve postigli, a vi ste to učinili da izgleda lako.

Ako ulazite u trku, ulazite da pobedite. Nagrada vam nije ni bitna. Bilo da je posao ili lični projekat, ne mirite se sa prosekom. Kad jednom donesete odluku, niko vas ne zaustavlja. To je razlog zašto Devica spada u najambicioznije horoskopske znake.

Škorpija: ulaže sve ili ništa

Škorpija je najstrastveniji znak zodijaka. U svaku stvar ulažete sebe do kraja. Mlako i polovično raditi za vas nema smisla. Ako nešto pokušavate, želite da budete prvi u tome.

Ne volite tuđa pravila. Imate svoj način da završite posao, a taj način druge ostavlja bez teksta. Napor vam ne smeta, on vašem životu daje smisao. Vaš intenzitet ume da uplaši okolinu, ali to je njihov problem.

Zašto baš znaci koji teže veličini stignu do cilja

Razlika nije u talentu. Razlika je u tome što ne odustaju. Veličina ne dolazi preko noći i oni to znaju. Istrajavaju jer veruju u sebe i kad je teško. Ne žale se, ne usporavaju, ne traže izgovore.

Drugi znaci često čekaju savršen trenutak. Ovan, Devica i Škorpija ga prave sami. Tu se krije ono što ih razdvaja od ostatka zodijaka, ne čekaju dozvolu da budu najbolji.

Prepoznajete li sebe u nekom od ovih opisa, ili znate nekoga ko bi se naljutio kad bi pročitao da nije na listi? Napišite u komentarima koji znak po vašem iskustvu najviše teži vrhu.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com