Sebi su najveći neprijatelj: Ova 3 znaka večito kukaju da nemaju dinara, a pare troše na gluposti

Znaci koji troše novac na sitnice, a posle se žale da su švorc. Pogledajte da li ste se prepoznali i naterajte sebe da promenite naviku.

Tri znaka Zodijaka prvog u mesecu imaju pun novčanik, a do petnaestog već pozajmljuju za cigare. Ti isti znaci koji troše novac na gluposti najglasnije se žale da im nikad ništa ne ostane.

Najlakše je okriviti lošu sreću, skupoću ili zvezde, ali istina je mnogo surovija.

Ovde nije reč o sudbini, već o svesnom finansijskom samoubistvu koje se ponavlja svakog meseca.

Ceo problem zapravo kreće od jedne jedine sitne navike, a evo o čemu je tačno reč.

Strelac: nova jakna u utorak, a pozajmica u nedelju

Strelcu pare gore u džepu. Čim mu legne plata, do srede već ima novu torbu, kartu za put ili tri stvari koje mu zapravo ne trebaju. Najveći problem nije iznos, već brzina kojom odluči. Ovaj period traži od njega jednu jedinu stvar, da sačeka 24 sata pre kupovine preko 5.000 dinara.

Ako u utorak popodne oseti onaj poznati impuls da nešto naruči, neka ostavi telefon i prošeta. Sutradan ta jakna više neće izgledati tako neophodno.

Vaga: kafa za sve, a sopstveni račun u minusu

Vaga troši da bi se drugima dopala. Plati turu u kafiću, kupi poklon koji niko nije tražio, ne ume da kaže ne kad je pozovu na još jedno izlazak. Posle, kod kuće, gleda u prazan novčanik i pita se gde je sve to otišlo.

Razgovor sa samim sobom tu najviše pomaže. Do kraja meseca neka proba da bar jednom kaže prijateljima da ovog puta plaća svako za sebe. Niko je zbog toga neće manje voleti, a ona će prvi put posle dugo vremena disati mirnije.

Ribe: kupovina kao beg od lošeg dana

Ribama je kupovina terapija. Loš dan na poslu u četvrtak završi se onlajn korpom punom stvari koje ublažavaju tugu na pola sata. Tu se krije onaj okidač koji sam pomenuo na početku, emocija, a ne potreba. Kad Ribama nešto teško padne, ruka sama poseže za telefonom i karticom.

U narednim danima neka pre svake kupovine sebi postave jedno pitanje, da li mi ovo treba ili mi je samo loše. Iskrenost u tom trenutku vredi više od svake ušteđevine.

Zašto baš ovi znaci ostaju bez para

Planete se ovog leta nisu namestile protiv njih, naprotiv. Najveći neprijatelj, znaci koji troše novac, nije baksuz, već jedna stara navika. Strelac jurca za adrenalinom, Vaga kupuje da bi je voleli, a Ribe beže od teških emocija – novac im služi samo kao krpa da pokriju svoje nezadovoljstvo.

Dobra vest je da se navika menja brže od horoskopa. Ko ovog meseca uspe da odloži samo tri impulsivne kupovine, do kraja leta će videti razliku na računu i u glavi.

Da li ste se prepoznali u nekom od ova tri znaka, ili znate nekog ko prvog kuka da je švorc, a u rukama drži novu stvar? Napišite u komentarima na šta vama najčešće pobegnu pare.

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