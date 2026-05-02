Dosta je bilo loše sreće: 5 znakova u maju ostavljaju sve muke iza sebe, život im kreće nabolje

Znaci ostavljaju muke iza sebe baš u maju. Pet horoskopskih ljubimaca dobija šansu za novi početak. Pogledajte da li ste među njima.

Maj donosi tačku preloma za pet horoskopskih znakova kojima je poslednjih meseci sve išlo uzbrdo. Ovi znaci ostavljaju muke iza sebe i konačno počinju da dišu mirnije.

Planete se poređaju u njihovu korist, a ono što su ranije gubili sada im se vraća kroz nove prilike.

Ribe: Emotivni teret pada s ramena

Ribe ulaze u maj sa osećajem da više ne mogu da nose tuđe brige. Upravo zato im kosmos šalje olakšanje. Stari nesporazumi se rešavaju sami od sebe, a osoba koja vam je dugovala objašnjenje konačno progovara. Posao koji ste odlagali dobija jasan pravac. Ribe će prvi put posle dugo vremena spavati bez težine u grudima.

Strelac: Sloboda kakvu ste tražili

Strelčevima je zima donela osećaj zarobljenosti. Maj briše tu energiju u potpunosti. Putovanje, selidba ili nova ponuda na poslu otvaraju vrata koja su godinama bila zaključana. Među svim znacima koji ostavljaju muke iza sebe, Strelac dobija najviše prostora za avanturu. Vraća vam se vera da svet i dalje radi za vas, a ne protiv vas.

Devica: Kraj loše sreće stiže preko porodice

Device su mesecima trpele tiho, a niko nije primetio koliko su iscrpljene. Sredinom maja dolazi razgovor koji menja sve. Član porodice priznaje grešku, a vi prestajete da se osećate kao jedini odrastao u sobi. Kraj loše sreće kod Device ne dolazi kroz novac, već kroz mir u kući. To je vredelo čekanja.

Lav: Preokret u maju vraća stari sjaj

Lavovi se ne predaju lako, ali ovaj period ih je istinski iznurio. Maj im vraća energiju koju su mislili da su izgubili zauvek. Poslovna ponuda koju su otpisali se vraća, sa boljim uslovima. Bivši saradnici traže pomirenje. Ovo nije sreća iz vedra neba, već nagrada za sve što su istrpeli.

Blizanci: Novi početak za znake koji su sumnjali u sve

Blizanci ulaze u svoju sezonu sa potpuno drugačijim pogledom na život. Sumnja koja ih je grizla mesecima nestaje preko noći. Susret sa starim prijateljem otvara vrata novom poslu. Novi početak za znake Blizanaca dolazi kroz ljude, ne kroz okolnosti. Vaša rečitost ponovo postaje vaše najjače oružje.

Da li je maj zaista prelomni mesec za pet znakova

Da. Maj je mesec u kojem pet horoskopskih znakova prekida niz finansijskih, emotivnih i porodičnih problema, zahvaljujući povoljnim planetarnim aspektima koji donose stabilnost, nove prilike i unutrašnji mir.

Kako prepoznati da je vaš talas sreće zaista počeo

Prvi znak je miran san. Drugi je osećaj da više ne morate da kontrolišete svaki detalj. Ako primetite da vam se ljudi javljaju bez razloga i da male stvari idu u vašu korist, vaš majski talas sreće je tu. Ne ignorišite ga čekajući nešto veliko.

Šta ako niste među pet odabranih

Nije smak sveta. Zvezde daju vetar u leđa, ali vi držite kormilo. Čak i ako vaš znak ovog puta nije na listi, majska energija je toliko jaka da niko ne mora da tapka u mestu.

Ponekad je jedan hrabar potez ili odluka koju predugo odlažete dovoljna da sami pokrenete svoju sreću i napravite preokret koji čekate.

