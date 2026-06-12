Znaci rođeni za luksuz kojima novac curi kroz prste: skup ukus imaju, ali račun im je uvek u minusu pre kraja meseca

Znaci rođeni za luksuz imaju skup ukus, ali novac im ne ostaje na računu. Proverite da li ste i vi na ovoj listi pre nego što opet kupite.

Znaci rođeni za luksuz prepoznaju se na prvi pogled. Vole fine restorane, kvalitetnu odeću i putovanja o kojima drugi samo maštaju. Novac im, međutim, retko ostaje na računu duže od nekoliko dana. Imaju istančan ukus za sve skupo, ali taj ukus košta. I to dosta.

Astrologija kaže da neki ljudi jednostavno troše drugačije od ostalih. Ne planiraju, ne odlažu, ne čekaju sniženja. Vide nešto lepo i posegnu za novčanikom. A onda, krajem meseca, gledaju u stanje i pitaju se gde je sve otišlo.

Lav: blista po svaku cenu, pa i kad ta cena boli

Lavovi žele da ostave utisak. Privlače ih prepoznatljivi brendovi, ekskluzivni događaji i sve što im daje da zablistaju. Znaju da zarade, to im niko ne može oduzeti. Problem je što novac troše brzo, gotovo istog časa kad stigne. Želja da pokažu uspeh često ih odvede u troškove zbog kojih kasnije ćute i žale.

Vaga: estetika je uvek jača od kalkulatora

Vaga ne podnosi ružne stvari oko sebe. Uređenje doma, garderoba, dobra hrana, sve mora da bude lepo i skladno. Tu počinje problem. Kada želja za harmonijom nadvlada zdrav razum, Vaga kupuje stvari koje joj zapravo ne trebaju. Račun to oseti veoma brzo, a kajanje stigne tek kasnije.

Koji znaci rođeni za luksuz najteže čuvaju novac?

Najteže čuvaju novac Lav, Vaga, Strelac, Bik i Ribe. Svi vole kvalitet i udobnost, ali troše impulsivno, na zadovoljstva i utiske umesto na štednju, zbog čega im finansije lako izmaknu kontroli.

Strelac kupuje uspomene, ne stvari

Strelac nije opsednut predmetima. On voli iskustva. Putovanja, koncerti, spontani izlasci, sve to ima prednost nad štednjom. Veruje da novac postoji da bi se trošio na doživljaje. Lepa filozofija, dok ne stigne neplanirani trošak. Tada se ispostavi da rezerve nema. Strelac retko kad ima novac za crne dane, jer crne dane uopšte ne planira.

Bik: udobnost nije luksuz, nego osnovna potreba

Bik najviše voli komfor. Kvalitetna hrana, mekani pokrivači, lepo uređen prostor. Za njega to nisu hirovi, nego nužnost. Poznat je po tome da ume da rukuje novcem, ali slabost prema uživanju ga izda. Kada vidi nešto što mu prija, teško odoleva. I tako, korak po korak, potroši više nego što je nameravao.

Ribe troše emotivno, ne razumno

Ribe sanjaju o bajkovitom životu. Ponekad se ponašaju kao da finansijska ograničenja ne postoje. Kupuju impulsivno i, što je najvažnije, emotivno. Ako ih nešto razveseli ili na trenutak odvuče od sive svakodnevice, novčanik je već vani. Ribama novac nestaje brže nego što stigne da ga primete, naročito kad su tužne ili pod stresom.

Šta zaista stoji iza ovog trošenja

Skup ukus nije mana. Problem nastaje kad zadovoljstvo dođe pre plana. Ovi znaci skloni trošenju ne vole da se odriču, a štednja im liči na kaznu. Mali trik koji im pomaže je da odvoje novac čim stigne, pre nego što ga vide kao slobodan za potrošnju. Ono što ne vide, neće ni potrošiti.

A vi? Prepoznajete li sebe ili nekog bliskog na ovoj listi i koja vas je kupovina poslednja koštala mira u glavi?

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