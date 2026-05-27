Trostruki povratak svake uložene pare, 3 znaka sreće s novcem u junu žive san o kome drugi samo pričaju

Znaci sreće s novcem u junu dobijaju trostruki povratak svake investicije. Proverite da li ste na listi i krenite u akciju odmah.

Znaci sreće s novcem u junu, ova tri znaka doživljavaju nešto što astrolozi viđaju jednom u nekoliko godina.

Svaki dinar koji ulože vraća im se trostruko, a poslovne odluke koje bi inače zvučale rizično, sada padaju na plodno tlo. Razlog nije magija, već retka kombinacija tranzita Jupitera i povoljnog ugla Venere prema kući novca.

Blizanci: konačno naplaćuju ono što su godinama davali besplatno

Za Blizance jun donosi obrt koji su čekali otkako su prestali da broje sitninu po fiokama. Stari klijent vraća se s ponudom koja je dva puta veća od prethodne, a usput im stiže i predlog za saradnju iz inostranstva. Najzanimljivije je što novac dolazi iz pravca odakle ga uopšte nisu očekivali, iz nekog projekta koji su davno otpisali kao izgubljeni slučaj.

Ako ste Blizanac i razmišljate da odbijete sastanak jer vam se „ne ide“, nemojte. Baš taj sastanak nosi cifru koja menja vašu finansijsku godinu.

Lav: tri uložena evra vraćaju se kao devet

Lavovi u junu rade ono što im najbolje ide, prave buku oko sebe i naplaćuju je. Tranzit Sunca kroz njihov sektor zarade traje skoro ceo mesec, što praktično znači da svaka njihova javna pojava, objava ili prezentacija donosi konkretan finansijski odjek. Kolega koji je do juče delovao kao konkurencija, sada im nudi procenat od posla.

Lavovi će u junu prvi put posle dugo vremena moći da plate račune, a da im na kraju meseca ostane dovoljno za nešto što su sebi obećavali još od Nove godine. Pažnja, ne troše sve odjednom. Druga polovina meseca donosi još jednu priliku, veću od prve.

Ko je treći znak sreće s novcem u junu

Treći znak je Vaga, i to iz razloga koji niko ne očekuje. Vage retko juri za novcem, ali baš zato što ne juri, novac juri njih. U junu im se otvara situacija s nasledstvom, sudskom presudom ili starim dugom koji im se vraća uz kamatu. Cifre o kojima govorimo nisu simbolične, kreću se od nekoliko hiljada evra naviše.

Vage takođe dobijaju ponudu za nekretninu po ceni koja deluje preniska da bi bila istinita. Jeste istinita. Treba samo brzo reagovati, najkasnije do 20. juna, dok je Venera još u povoljnom aspektu.

Zašto baš ova tri znaka, a ne neka druga

Jupiter, planeta sreće i ekspanzije, trenutno pravi harmoničan ugao prema vazdušnim znakovima, dok Sunce kroz sektor finansija aktivira i Lava. Ta kombinacija se ne ponavlja često, sledeća slična konstelacija očekuje se tek 2031. godine. Zato je jun mesec u kome znaci sreće s novcem imaju nešto što astrolozi zovu „otvoren prozor“, period u kome se rizici plaćaju tri puta više nego inače.

Šta da rade ostali znakovi dok ova trojka skuplja novac

Ako niste Blizanac, Lav ili Vaga, ne znači da ste osuđeni na posmatranje. Vaš trenutak dolazi, ali u drugom mesecu i pod drugim tranzitom. U junu fokus prebacite na štednju i otplatu dugova, jer kada vaš prozor stigne, želite da uđete u njega bez tereta.

Najgora odluka koju možete doneti je da pratite tuđu sreću s parama i ulazite u investicije koje nisu za vaš znak. Tuđi povoljan tranzit ne radi za vas, koliko god vam izgledalo primamljivo.

A vi, da li ste već osetili da vam u maju nešto „škripi“ pred veliki obrt, ili još uvek čekate svoj red? Napišite u komentarima koji ste znak i šta vam se već dogodilo ovog meseca

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com