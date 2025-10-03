Znak horoskopa koji ne prašta poraze: Pravi ratnik zodijaka, nadmeće se sa svima, pa i sa sobom

Ovan je vatreni znak pod uticajem Marsa, poznat po snažnoj potrebi za dokazivanjem, preuzimanju inicijative i izazivanju sukoba kada mu se nešto ne dopadne; često kreće brzo i impulsivno, što mu u mnogim situacijama donosi uspeh, ali ga i izlaže povredama i frustracijama.

Potreba za dokazivanjem i nadmetanjem

Ovnovi se nesvesno nadmeću sa drugima i vole da predvode, osvajaju i pobjeđuju, ali im se dešava da ne dovedu sve započeto do kraja jer brzo izgube interes čim se pojavi novi izazov.

Nestrpljenje, tvrdoglavost i reakcije na neuspeh

Strpljenje im nije vrlina; mrze odlaganja i teško podnose neuspeh, često skrivajući svoje razočaranje, a zbog tvrdoglavosti i impulzivnosti rado „idu glavom kroz zid“, ne priznajući lako greške i retko slušajući tuđe savete.

Ljubav, strast i lojalnost

U ljubavi su vrlo strastveni i skloni osvajanjima; nisu uvek verni u početku, ali kada im je zaista stalo, spremni su da se maksimalno potrude i zaštite partnera.

Telesno zdravlje i predispozicije

Tipični Ovnovi često imaju izraženo čelo i četvrtastu bradu, a slaba tačka im je glava — skloni su glavoboljama, povredama i problemima koji nastaju usled stresa; obično su vitke, sportske građe i treba da vode računa o povredama zbog impulsivnosti.

