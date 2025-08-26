Znak koji danas ne sme da ćuti – istina ga čeka, i neće biti nežna

Danas istina izlazi iz senke – vreme je da se progovori, jer ćutanje više ne štiti.

Danas je dan kada Škorpija mora da se suoči sa sobom. Ne sa svetom. Ne sa očekivanjima. Već sa sopstvenom istinom koju je dugo potiskivala.

Škorpija je znak dubine, intenziteta i unutrašnjih procesa koje drugi često ne vide. Njena tišina nije slabost – to je mehanizam preživljavanja. Ali danas, ta tišina više ne štiti. Ona guši.

Škorpija: trenutak kada istina postaje neizbežna

Ako ste rođeni u znaku Škorpije, današnja astrološka konfiguracija vas poziva da progovorite. Možda ste godinama izbegavali određene teme, emocije, odnose. Možda ste se pravili da ste jaki – dok ste iznutra pucali.

Danas je dan kada se to više ne može sakriti. Istina dolazi. I neće biti nežna.

Ali biće oslobađajuća.

Emocionalna iskrenost kao prvi korak ka transformaciji

Škorpija je znak koji ne pristaje na površnost. Kada se suoči sa istinom, ona ne beži – ona se transformiše. Zato je današnji trenutak ključan: ono što izgovorite danas može promeniti tok narednih nedelja.

Ne morate sve rešiti. Ali morate priznati sebi šta osećate.

To je početak.

Praktični koraci za današnji dan

Zapišite ono što vas tišti – bez filtera.

Razgovarajte sa osobom kojoj verujete, čak i ako je neprijatno.

Postavite granicu tamo gde ste je godinama pomerali.

Ne ignorišite fizičke simptome – telo često govori ono što um potiskuje.

Istina ne mora da bude laka da bi bila oslobađajuća

Najveće promene često počinju kada prestane potreba da se glumi stabilnost. Škorpija to intuitivno razume – njena snaga nije u kontroli, već u sposobnosti da se prepusti transformaciji.

Danas nije trenutak za tišinu. Ne zbog drugih, već zbog unutrašnje potrebe da se stvari nazovu pravim imenom.

Istina možda neće biti nežna. Ali upravo u toj grubosti leži mogućnost oslobađanja.

