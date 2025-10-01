Znak koji ne čeka nikoga — uvek mora da bude najbolji u svemu što radi

Predstavnik znaka Ovan ima snažnu potrebu za samodokazivanjem i u svemu što radi želi biti najbolji, često ne priznajući poraz čak ni kad je očigledan; on prvo deluje, pa razmišlja o posledicama, što ga čini impulsivnim i ponekad nepromišljenim liderom.

Nestrpljivost i tvrdoglavost

Ovan želi rezultate odmah i radije ide „preko glave“ nego da bira sporiji, obazriviji put; takav pristup često ga dovodi u nevolje jer mu nedostaje strpljenja da započeto i dovrši na miran način.

Vođa po prirodi

Rođeni su predvodnici i vole da vode glavnu reč, ali njihova tvrdoglavost često im otežava da prihvate tuđe savete ili da uče iz grešaka drugih, što može imati skupe posledice u životu i karijeri.

Impulsivnost i sukobi

Nedostatak taktičnosti i tendencija da „napad bude najbolja odbrana“ čine Ovna sklonim konfliktima; kad je nezadovoljan, može imati agresivne ispade prema ljudima u svojoj blizini.

Strast i optimizam

Kada ostvari svoj potencijal, Ovan zrači optimizmom, toplotom i zaraznom energijom; u ljubavi je strastven i osvajački nastrojen, najbolje odgovara partnerima koji mu dozvole da se oseća kao „lovac“, a ne „lovina“.

Fizička i zdravstvena osobitosti

Često su atletske građe, mladolikog lica i živahan pogled; zbog nesmotrenosti su skloni povredama, naročito glave, pa trebaju voditi računa o glavoboljama, očnim tegobama i stanjima poput visokog krvnog pritiska.

Među javnim ličnostima koje ilustruju tipične osobine Ovna navode se Lejdi Gaga i Sara Džesika Parker, čiji javni nastupi često odražavaju energičnost i neustrašivost znaka

