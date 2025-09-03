Znak koji nosi tuđe greške – ali mu se karma vraća trostruko do kraja meseca

Horoskopski znak koji ćuti, ali mu se sve vraća – i to trostruko.

Neki znakovi ne znaju da kažu „dosta“. Ćute, trpe, gutaju tuđe greške kao da su svoje. Ali kada je reč o Škorpiji – stvari se ne završavaju na tišini. Ovaj znak nosi emocionalni teret cele sobe, ali mu univerzum ne ostaje dužan. Do kraja meseca, karma mu vraća sve trostruko.

Škorpija: znak koji ćuti, ali nikad ne zaboravlja

Škorpija je majstor emocionalne dubine. Ljudi joj poveravaju tajne, frustracije, greške – a ona sve to prima bez osude. Ali iza tog mirnog lica krije se radar koji pamti svaku nepravdu. Ne traži osvetu, ali pravdu – da.

Karma u punom zamahu

Do kraja meseca, Škorpija će doživeti niz obrta. Ljudi koji su je povredili suočiće se sa sopstvenim greškama, a ona će, bez trunke osvete, dobiti ono što joj pripada: priznanje, olakšanje i neočekivanu podršku. Biće to trenutak kada se sve što je prećutala – konačno isplati.

Da li si ti ta Škorpija?

Ako si u poslednje vreme osećao da te svi koriste kao emocionalni kontejner, a ti i dalje daješ, verovatno si upravo ti ta Škorpija. Tvoja snaga nije u borbi, već u istrajnosti. I sada dolazi tvoj trenutak.

Ne moraš da menjaš sebe da bi karma radila za tebe. Samo nastavi da budeš ono što jesi – iskren, empatičan i dosledan. Do kraja meseca, sve što si prećutao biće nagrađeno. Ne zaboravi: univerzum uvek vraća, samo ponekad kasni.

