Znak koji u oktobru mora da se suoči sa prošlošću – evo šta ga čeka

Ovaj znak u oktobru mora da se suoči sa prošlošću – evo šta mu univerzum poručuje

Oktobar ne prašta zaborav. Ako si rođen u znaku Raka, pripremi se – prošlost kuca na vrata, i to glasno. Nećeš moći da je ignorišeš, jer će se pojavljivati kroz ljude, situacije i osećaje koje si mislio da si ostavio iza sebe.

Rak je znak koji duboko oseća, ali često potiskuje. U oktobru, to više neće biti moguće. Bićeš suočen sa starim odlukama, neizgovorenim rečenicama i emocijama koje te još uvek drže. I to ne da bi te slomile – već da bi te oslobodile.

Vreme je za unutrašnje čišćenje

Ovaj mesec ti donosi priliku da zatvoriš krug. Da oprostiš sebi, da kažeš ono što nisi stigao, da pogledaš u oči ono što te boli. Možda ćeš se sresti sa bivšim partnerom, možda ćeš dobiti poruku koju si dugo čekao. A možda ćeš samo, dok šetaš kroz jesenje lišće, osetiti da je vreme da pustiš.

Kako da prepoznaš znakove

Ako ti se u oktobru javljaju snovi iz prošlosti, ako ti se vraćaju stari kontakti, ako osećaš nemir bez jasnog razloga – to je znak. Ne ignoriši ga. Piši, razgovaraj, suoči se. Jer ono što ne izgovoriš, ostaje da ti šapuće iz senke.

Praktični savet za Rakove

Napravite listu stvari koje vas još bole. Zapišite šta biste rekli da možete. Pošaljite poruku, napišite pismo koje ne morate da pošaljete. Bitno je da emocija izađe. Oktobar je mesec kada Rak mora da bude hrabar — ne prema svetu, već prema sebi.

