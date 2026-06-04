Merkur u kvadratu sa Neptunom 4. juna 2026 donosi snažan znak od univerzuma, 4 znaka koja konačno shvataju istinu

Znak od univerzuma stiže u četvrtak i četiri horoskopska znaka konačno vide istinu, proverite da li ste među njima odmah.

Snažan znak od univerzuma stiže u četvrtak, 4. juna 2026, dok Merkur pravi kvadrat sa Neptunom. Zvuči kao mutan tranzit, ali baš tu leži caka. Magla se diže, a četiri znaka konačno spajaju kockice koje su mesecima bežale pred njima. Ono što ste dugo slutili dobija ime i prezime.

Zašto baš Merkur u kvadratu Neptunom otvara oči

Merkur je logika, Neptun je intuicija. Kada se sudare pod uglom od 90 stepeni, prestaje samoobmana. Ne dolazi vam epifanija u stilu filmova, već tiha rečenica u glavi koja kaže „znao sam ja to“. Univerzum ne viče. Univerzum samo prestane da vam servira izgovore.

Šta tačno znači znak od univerzuma u astrologiji

To je sinhronicitet koji ne možete da objasnite slučajnošću, najčešće vezan za važnu odluku. Pesma na radiju, ime na tablici, poziv u pogrešnom trenutku koji ispadne savršen. Astrologija to čita kroz tranzite koji aktiviraju vaš natalni Merkur ili Neptun.

Blizanci: poruka iz kosmosa stiže kroz razgovor koji niste planirali

Vaš vladar Merkur radi za vas i protiv vas istovremeno. U četvrtak ćete čuti rečenicu, verovatno od osobe koju retko viđate, i ta rečenica će biti tačno ono što ste izbegavali da priznate sebi. Nema potrebe da reagujete odmah. Pustite da odleži do petka uveče i odgovor će sam izaći. Ne donosite finansijske odluke pre vikenda, Neptun zamagljuje brojeve.

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Mesecima vrtite istu situaciju u glavi i tražite logično objašnjenje za nečije ponašanje. U četvrtak shvatate da logike nema, niti će biti. To nije poraz, to je oslobođenje. Energija koju ste trošili na dešifrovanje tuđih namera vraća vam se nazad, i osetićete to fizički, kroz san koji konačno traje do jutra. Univerzum vam šalje tišinu kao odgovor, a tišina je takođe jasna poruka.

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Vama je ovaj tranzit najprirodniji jer Neptun je vaš vladar. Sanjate jasno, naslućujete tačno, i konačno verujete sebi bez traženja drugog mišljenja. Jedan stari kontakt će se javiti, verovatno preko poruke koja deluje bezazleno. Ne deluje. Iza nje stoji prilika koju ste prošle godine ispustili, a sada se vraća u boljoj formi. Slušajte stomak, ne glavu.

Strelac: univerzum šalje znak kroz putovanje koje ste otkazali

Možda ste otkazali put pre par nedelja i grizli se zbog toga. U četvrtak postaje jasno zašto je otkazivanje bilo ispravno. Informacija koja stigne potvrđuje da ste izbegli grešku, ne propustili priliku. Vaš optimizam se vraća u realnim okvirima, što je za vas najzdravije stanje. Jul donosi novu rutu, ovog puta sa pravim ljudima.

Kako da prepoznate snažan znak, a ne da ga propustite

Prvi signal je telesni, ne mentalni. Naježite se, zastane vam dah na pola sekunde, ili osetite toplotu u grudima bez razloga. Drugi signal je ponavljanje, ista informacija stiže iz tri različita izvora u 48 sati. Treći je mir koji dolazi posle, a ne uzbuđenje. Ako vas znak baca u paniku, to nije znak, to je strah koji se maskira.

Šta uraditi u četvrtak uveče

Ostavite telefon u drugoj sobi na 30 minuta. Zapišite prvu misao koja vam padne na pamet kada ostanete u tišini. Ta rečenica je vaša poruka. Ne tražite je u tarot kartama, horoskopima ili tuđim mišljenjima, jer je univerzum već progovorio kroz vas.

Koji ste vi znak i koji vas je signal poslednji put zaustavio usred dana, a vi ste se napravili da ga niste videli

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