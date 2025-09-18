Znakovi koji nemaju čistu savest: Majstori opravdanja koji kroz život idu bez kajanja!

Savest je unutrašnji glas koji nas podseća na moral i odgovornost.

Dok neki horoskopski znakovi teško spavaju kada pogreše, drugi se lako izvuku i retko osećaju grižu savesti. Astrologija otkriva koji znakovi najčešće „guraju pod tepih“ svoje greške i nastavljaju dalje kao da se ništa nije dogodilo.

Blizanci – majstori opravdanja

Blizanci su poznati po svojoj dvojnoj prirodi. Kada pogreše, oni će uvek pronaći objašnjenje ili izgovor. Njihova fleksibilnost u komunikaciji pomaže im da ubede i sebe i druge da nisu krivi, bez griže savesti.

Slabost: dvoličnost i površnost

Zašto nemaju čistu savest: lako relativizuju sopstvene postupke

Lav – ego ispred griže savesti

Lavovi žele da ostave utisak nepogrešivih vođa. Kada pogreše, retko priznaju grešku jer im je ego važniji od priznanja. Umesto da ih grize savest, oni će pronaći način da opravdaju svoje postupke.

Slabost: narcisoidnost i tvrdoglavost

Zašto nemaju čistu savest: teško priznaju da nisu u pravu

Ovan – impulsivni bez kajanja

Ovnovi često reaguju naglo i impulsivno. Kada povrede druge, retko se vraćaju na to jer smatraju da je „tako moralo biti“. Njihova energija ide napred, a savest ostaje u drugom planu.

Slabost: nestrpljenje i egocentričnost

Zašto nemaju čistu savest: ne razmišljaju o posledicama, već samo o cilju

Škorpija – osvetoljubiva i hladna

Škorpije su poznate po svojoj pronicljivosti, ali i po tome da ne zaboravljaju uvrede. Kada povrede druge, retko osećaju grižu savesti jer veruju da je to „zaslužena kazna“.

Slabost: manipulativnost i osvetoljubivost

Zašto nemaju čistu savest: smatraju da pravda ide kroz njihove ruke

Savest nije jednaka za sve

Dok jedne znakove savest proganja danima, drugi je gotovo i nemaju. Blizanci, Lav, Ovan i Škorpija često se nalaze na listi onih koji nemaju čistu savest.

Ali, ne zato što su loši ljudi, već zato što njihova priroda ne dozvoljava da se dugo zadržavaju na osećaju krivice.

