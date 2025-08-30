Samo 3 znaka rođena su da se muče tokom celog života: Po proročanstvu Baba Vange oni nikada sreće neće imati

Baba Vanga je tvrdila da ova tri horoskopska znaka nikako nemaju sreće u životu.

Baba Vanga je smatrana jednom od najvećih proročica prošlog veka, a njena predviđanja i danas intrigiraju svet. Verovala je da horoskop nije naklonjen svima – neki znaci, prema njenim rečima, nose karmički teret i tokom celog života nailaze na prepreke i borbe.

Prema njenom tumačenju, baš ova tri znaka najčešće osećaju da im sreća izmiče, ali i da mogu da prevaziđu težak put ako nauče ključne lekcije.

Vaga

Vage su inteligentne, diplomatske i teže harmoniji. Uvek žele da pomognu drugima, ali Baba Vanga je verovala da baš zbog svoje popustljivosti često ostanu uskraćene za sreću. Njihov izazov je da budu odlučnije i da nauče da preuzmu odgovornost za sopstveni život.

Rak

Rakovi su porodični i brižni, ali pesimizam i sklonost žaljenju mogu da im otežaju put. Prema Vangi, upravo taj pogled na život stvara im prepreke i udaljava ljude. Njihov zadatak je da pronađu više optimizma i da nauče da veruju u dobar ishod.

Jarac

Jarčevi su vredni, uporni i sposobni da izdrže i najteže životne udarce. Međutim, njihova životna priča često je borba sa sopstvenim ograničenjima. Vanga je smatrala da, ako još od detinjstva nauče da neguju svoju snagu i odlučnost, mogu da preokrenu sudbinu u svoju korist.