Znakovi koji uvek glume da im „nije ništa“, a sve ih pogodi!

Neki ljudi će otvoreno da kažu kad ih nešto muči, dok će drugi samo slegnuti ramenima i reći da je sve u redu – iako u sebi vode ozbiljne unutrašnje monologe.

Prema astrologiji, ovi horoskopski znakovi posebno su skloni potiskivanju emocija i uvek glume ravnodušnost, iako ih sitnice često pogode više nego što žele da priznaju.

Rak – često se prave da nisu pogođeni, a dugo razmišljaju o svemu

Rakovi duboko osećaju, ali ne žele uvek da pokažu koliko. Često će se praviti da ih nešto nije dotaklo kako ne bi opteretili druge ili ispali „preosetljivi“. U stvarnosti, sve skladište u sebi i dugo razmišljaju o rečima, tonovima i sitnim promenama u ponašanju ljudi oko sebe.

Devica – analiziraju do detalja zbog sebe

Device će retko priznati da su povređene. Umesto toga, analiziraće situaciju do najsitnijeg detalja i same sebi objašnjavati zašto „nema smisla“ da ih je nešto pogodilo. Izvana deluju hladno i racionalno, ali iznutra se često bore s osećanjem da nisu bile dovoljno dobre.

Jarac – ne pokazuju slabosti

Jarčevi ne vole pokazivati slabost. Kad ih nešto pogodi, radije će se povući i fokusirati na obaveze nego priznati da ih boli. Njihovo „ma dobro je“ često znači da su emocije samo potisnute – i da će se pojaviti kasnije, kad ostanu sami.

Vodolija – povlače se u sebe

Vodolije će gotovo uvek tvrditi da su iznad situacije i da ih takve stvari ne dotiču. Ali istina je da sve registruju, samo emocije procesuiraju na distanci. Umesto suza ili rasprave, povlače se i emocionalno se gase, što često zbunjuje njihove bliske ljude.

Ribe – ne žele sukobe

Ribe često govore da im nije ništa jer ne žele sukobe ili tuđe brige. Ali upravo zato upijaju tuđe reči, raspoloženja i probleme. Iako deluju smireno, u sebi proživljavaju celi spektar emocija – često jače nego što iko može da primeti.

