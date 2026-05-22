Novčanik im nikada neće biti prazan: Ovi znakovi Zodijaka rođeni su sa darom da privuku novac

Znakovi Zodijaka koji privlače novac retko priznaju trik iza svojih računa. Pogledajte da li ste među četiri imena sa liste.

Znakovi Zodijaka koji privlače novac rade to tiho i gotovo neprimetno, dok ostatak sveta piše spiskove i broji do prvog. Oni to ne postižu magijom, već navikom koju većina nikada ne savlada, a o kojoj će biti reči u nastavku.

Ono što astrologija pripisuje sreći, u praksi je kombinacija temperamenta i instinkta za pravi trenutak. Bik, Devica, Jarac i Lav imaju tu prednost. Ne zato što više rade, već zato što drugačije reaguju na priliku kada se pojavi.

Bik: novac voli ruke koje ga ne stežu prejako

Bik ne juri novac, novac dolazi kod njega. Tokom proleća 2026. Bikovi će osetiti olakšanje koje dugo nisu imali, posebno oni rođeni u drugoj polovini znaka. Stara investicija ili posao koji je delovao zaglavljeno počinje da daje rezultat u drugoj polovini maja.

Greška broj jedan koju Bik ipak pravi je previše štednje u trenutku kada bi trebalo da uloži. Ovog meseca, izbegavajte odluku da odložite kupovinu ili dogovor koji vam zvuči pravedno. Bik privlači novac upravo onda kada prestane da ga čuva kao tajnu. Razgovor o cifri, otvoren i bez stida, donosi pomak već u utorak posle podne.

Devica: tabela u glavi vredi više od plate

Devica zna gde joj odlazi svaki dinar, čak i kad se pravi da ne broji. Ova preciznost nije sitničavost, nego oružje. Dok komšije pričaju o krizi, Devica već zna koja je stavka u kućnom budžetu pojela razliku, i pravi tihu korekciju koja za tri meseca ostavlja ozbiljan višak.

U narednim danima, Devicama se otvara prilika kroz dodatni posao ili honorar koji deluje sitno na prvi pogled. Prihvatite ga. Tu se krije ulaz u nešto veće, jer ljudi koje upoznate kroz taj zadatak postaju važniji od same uplate.

Jarac: dugogodišnji plan koji konačno donosi cifru

Jarac je kapitalac strpljenja. Ono što je započeo pre tri ili četiri godine sada počinje da se isplaćuje, i to ozbiljnije nego što je očekivao. Posebno se to odnosi na Jarčeve koji su radili u tišini, bez hvalisanja, dok su drugi pravili buku oko mnogo manjih uspeha.

Tokom ovog perioda, Jarčevi dobijaju ponudu koja menja red veličina. Nemojte tražiti garancije pre nego što date odgovor, jer ta navika ume da otera priliku. Ako vam ponuda dolazi od osobe koju poznajete duže od godinu dana, šanse su na vašoj strani. Novac koji stiže u drugoj polovini meseca ima dugu kičmu, ne troši se brzo.

Lav: kada se pojavi, naplata stiže

Lav privlači novac kroz vidljivost. Ne kroz tabelu, ne kroz štednju, već kroz to što se nađe u pravoj sobi u pravom trenutku. Najveći problem Lava nije zarada, nego raspodela. Troši brzo, daruje široko, i onda se ljuti na sebe kraj meseca.

Ovog proleća, Lavovima se otvaraju vrata kroz javni nastup, prezentaciju, ili razgovor koji deluje neobavezno. Tu padaju odluke. Ne potcenjujte slučajan susret u kafiću, posebno ako vas druga strana pita za savet. Iz takvih razgovora Lav izvuče honorar, ugovor, ili preporuku vrednu više od plate.

Finansijski obrazac uspeha: Šta povezuje ova četiri znaka Zodijaka?

Znakovi Zodijaka koji privlače novac imaju jednu zajedničku osobinu koju ostatak Zodijaka teško kopira: odsustvo panike kada je u pitanju novac. Bik veruje u sopstveni tempo, Devica u sopstveni račun, Jarac u sopstveni plan, a Lav u sopstveni glas. Strah od oskudice najbrže blokira dobitak, što ova četiri znaka nesvesno znaju.

Za sve koji pripadaju ovim grupama Zodijaka, naredne dve nedelje donose trenutak u kojem se ne treba povlačiti. Za ostale, rešenje leži u posmatranju njihovih sitnih, svakodnevnih odluka. Tamo se nalazi pravi odgovor, mnogo više nego u samom horoskopu.

Koji finansijski obrazac se ponavlja iz godine u godinu i da li je vreme za njegovu promenu?

