Znate li da postoji 9 tipova ličnosti u horoskopu? Pogledajte šta vas vodi kroz život!

Ličnost definisana i horoskopom. Osobe koje pripadaju „istom“ tipu u velikoj meri su i slične među sobom. Iizvesne razlike ipak postoje.

Na osnovu jedne od čuvenih psiholoških teorija o osnovnim tipovima ličnosti i njihovoj klasifikaciji, postoji devet bazičnih tipova ličnosti.

Poznavati određeni tip ličnosti znači poznavati i razlikovati osnovne modele ponašanja u raznim situacijama, zatim u komunikaciji ili izražavanju i prilikom njihovog delovanja.

Postoji li mnogo ljudi koji su slični?

Osobe koje pripadaju „istom“ tipu ličnosti u velikoj meri su i slične među sobom. Izvesne razlike koje postoje u okviru svakog tipa ponaosob potiču od nekoliko faktora od kojih su najznačajniji.

To mogu biti mentalni i intelektualni stepen razvoja, uzrast, urođene osobine, socijalna sredina i kultura kojoj pripada.

Pomalo utešno, ali pomalo i porazno zvuči saznanje da postoji mnogo ljudi koji su nam slični. Dakle, šifra tajanstvenog odgovora ili suštinskog objašnjenja zbog čega.

Nismo svi isti – nalazi se u brojnim oblicima našeg ponašanja, odnosno u njihovoj različitosti od jedne do druge individue.

Glavne odlike devet osnovnih tipova ličnosti

Pročitajte osobine svakog tipa ličnosti, dobro se zamislite i na osnovu tih glavnih osobina identifikujte se sa jednim od njih.

1. Ako se ponašate savesno, odgovorno i principijelno; imate realna shvatanja i stavove, zatim visoke ideale ili ambicije i nastojite da živite u skladu sa njima, Vi ste PERFEKCIONISTA. Korespondira sa horoskopskim znakom: Jarac, Devica, Vaga, Bik.

2. Ako se ponašate srdačno i saosećajno, zainteresovani ste i osetljivi za potrebe drugih ljudi, posedujete emotivnu širinu, razumevanje i toplinu, Vi ste POKROVITELJ. Korespondira sa horoskopskim znakom: Ribe, Strelac, Vodolija, Rak.

3. Ako se ponašate energično, vrlo ambiciozno i preduzimljivo, delujete kao optimista, sigurni ste u sebe i orijentisani prema jasnim – fiksiranim ciljevima, Vi ste REALIZATOR. Korespondira sa horoskopskim znakom: Strelac, Skorpion, Ovan, Lav.

4. Ako ste vrlo osećajni, srdačni, nežni i uviđajni prema drugima, delujete veoma senzibilno i osetljivo. Povodite se za svojim emocijama, čulima ili osećanjima. Vi ste ROMANTIČAR. Korespondira sa horoskopskim znakom: Rak, Ribe, Lav, Vaga.

5. Ako ste povučeni, znatiželjni, analitični i pronicljivi jer imate vrlo naglašenu potrebu za saznanjem i učenjem. Delujete misaono, radoznalo i konstruktivno, Vi ste POSMATRAČ. Korespondira sa horoskopskim znakom: Blizanci, Devica, Vodolija, Ribe.

6. Ako ste odgovorni, pouzdani, privrženi porodici, prijateljima i drustvenim grupama. Težite ka velikim izazovima. Vrlo ste otvorenog duha i kao avangardna ličnost pomalo skloni protivljenju. Vi ste ISTRAŽIVAČ. Korespondira sa horoskopskim znakom: Škorpion, Devica, Jarac, Ovan.

7. Ako ste energični, dinamični, poletni i optimista, a u želji da učinite nešto veliko ili dobro za sve nikada se potpuno ne smirujete. Život vam liči na „dugo, zanimljivo ili neobično putovanje“, Vi ste AVANTURISTA. Korespondira sa horoskopskim znakom: Ovan, Strelac, Vaga, Blizanci.

8. Ako ste veoma sigurni u sebe i samouvereni, direktni i prodorni, zatim ulivate veliko poverenje i delujete zaštitnički, ponašate se preduzimljivo, inicijativno i aktivno, skloni ste riziku, Vi ste SAMOPOUZDANI. Korespondira sa horoskopskim znakom: Skorpion, Jarac, Ovan, Lav.

9. Ako ste otvoreni, izuzetno drustveni, srdačni i predusretljivi, kulturni i lepo vaspitani pri ophođenju. Diplomatski mudri, puni razumevanja za druge i uvek spremni da pružite podršku pa Vas zato mnogi vole, Vi ste KOMUNIKATIVNI. Korespondira sa horoskopskim znakom: Blizanci, Strelac, Rak, Vodolija.

Šta vas vodi kroz život?

POKROVITELJE, REALIZATORE I ROMANTIČARE kroz život vodi srce (osećanja). Korespondira sa horoskopskim znakom: Rak, Ribe, Lav, Ovan.

POSMATRAČE, ISTRAŽIVAČE I AVANTURISTE kroz život vodi glava (mišljenje). Korespondira sa horoskopskim znakom: Blizanci, Strelac, Devica, Vodolija.

SAMOPOUZDANE, KOMUNIKATIVNE I PERFEKCIONISTE kroz život vode instinkti. Korespondira sa horoskopskim znakom: Škorpija, Vaga, Bik, Jarac.

