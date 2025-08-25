Znate li koja planeta vlada vašom godinom rođenja? Evo kako to utiče na vašu sudbinu i karakter

Planete se stalno kreću kroz svemir, pa u svakom trenutku imaju drugačiji uticaj na Zemlju i ljude. Utiču na duže razdoblje, a to je astrološki znak u kojem je neko rođen, a potom i na godinu rođenja jer u svakoj godini vlada neka planeta.

Čak se i fizičari slažu da četiri osnovne sile koje deluju u svemiru (gravitacija, elektromagnetska sila, slaba i jaka nuklearna sila), a koje su povezane s planetama i atomima, takođe deluju na ljude.

Ovde ćemo se pozabaviti planetom ili zvezdom koje vladaju vašom godinom rođenja. Njihov uticaj se smenjuje svake sedme godine. Planete i zvezde se dele na dobre i nešto lošije. Dobri su: Sunce, Mesec, Merkur, Venera i Jupiter, a lošiji su Saturn i Mars. Da biste saznali u vladavini koje planete/zvezde ste rođeni, pronađite svoju godinu rođenja i vladajuće planete/zvezde.

Sunce vlada 1933, 1940, 1947, 1954, 1961, 1968, 1975, 1982, 1989, 1996, 2003, 2010, 2017 i 2024. godinom.

Ako ste rođeni u godini Sunca, odlikuje vas dobrodušnost, ljubaznost i plemenitost. Puni ste optimizma i ne dopuštate da vas bilo kakve životne nevolje izbace iz ravnoteže. Tople ste prirode i uvek ste spremni da pomognete prijatelju ili bliskoj osobi u nevolji. Volite da budete u centru pažnje, pa ste u društvu uglavnom baš vi najglasniji. Ne podnosite bilo kakav oblik nepravde i uvek ćete stati na stranu slabije osobe ohrabrujući je i štiteći je.

Imate izražen ponos, pa vas je lako povrediti, a uvrede, iako se dugo ne ljutite, ipak ne zaboravljate. Ego vam je takođe naglašen, volite kad vam se drugi dive i hvale, ali samo pod uslovom da je to iskreno. Izuzetno ste gostoljubivi i srdačni, osmeh vam retko kad silazi s usana. Uglavnom ste veselog raspoloženja i uvek spremni na akciju, društvo i zabavu. Često ste pravi kolovođa, a drugi vas rado prate. Zato vam i na poslu odgovaraju nadređeni položaji jer ste organizator i motivator.

Mesec vlada 1936, 1943, 1950, 1957, 1964, 1971, 1978, 1985, 1992, 1999, 2006, 2013, 2020. i 2027. godinom.

Ako je vaša godina rođenja pod uticajem Meseca, spadate u vrlo osetljive, ranjive i osećajne ljude. Sve što radite obojeno je vašim osećanjima. Imate gotovo savršenu intuiciju koja vam pomaže da nešto predosetite ili da „pročitate“ nečije namere. Često čujete „glas u sebi“ koji vam šapuće šta i kako nešto treba da radite i gotovo nikad ne grešite. Po prirodi ste vrlo zaljubljivi i stalno sanjarite o svom idealnom partneru.

Merkur vlada 1935, 1942, 1949, 1956, 1963, 1970, 1977, 1984, 1991, 1998, 2005, 2012, 2019. i 2026. godinom.

Rođeni pod Merkurovim uticajem su jako brzi i spretni ljudi. Izuzetno ste komunikativni, pa lako sklapate prijateljstva i korisne veze. Zabavni ste i imate specifičan humor koji se sviđa većini ljudi. Zbog toga svako voli da vas ima u svojoj blizini. Prijatni ste, pričljivi i veselog temperamenta, pa s vama u društvu nikome nije dosadno. Volite izazove, promene i uzbuđenja, ali takođe i mnogo kretanja, sporta i putovanja. Ne podnosite rutinu, dosadu i jednoličnost života.

Jako ste snalažljivi i spretnih pokreta, ali psihički niste baš jaki. Sami sebe znate da previše umorite i iscrpite jer zaboravljate na odmor i opuštanje. Intelekt vam je razvijen, jako ste inteligentni i brzo ulazite u suštinu neke situacije. Gotovo vas je nemoguće prevariti, a tuđu laž odmah prepoznajete. Odgovaraju vam svi poslovi u kojima ste umno jako angažovani, kao i oni koji vam omogućuju pokretljivost i dinamiku. Često ste lišeni dubokih emocija, a to može da stvara probleme u vašem ljubavnom životu, pa se teško za nekog trajnije vezujete.

Venera vlada 1934, 1941, 1948, 1955, 1962, 1969, 1976, 1983, 1990, 1997, 2004, 2011, 2018. i 2025. godinom.

Ako ste rođeni u godini Venere, vi ste ljubazna i miroljubiva osoba koja izbegava svađe i stresne situacije. Prijatni ste i ljubazni, pa svako voli da vas ima u društvu. Venera vam daje šarm, ali i lepotu, pa su žene pod uticajem ove planete atraktivne i privlačne. Volite sklad i mirne odnose, niste svadljivi nego sve pokušavate da rešite diplomatski.

Vrlo ste zaljubljive prirode i ljubav je vaša glavna pokretačka energija. Ako niste zaljubljeni, za vas život kao da je stao. Najsrećniji ste u osećajnim partnerstvima i lako stupate u vezu, a nije isključeno da imate i više brakova. Po prirodi ste verni, iako ste koketni i zavodljivi. Imate naglašeni osećaj i za oblačenje, a i vaš dom je jako ukusno uređen. Umetnost je često prisutna u vašem životu kao hobi ili profesija. Volite komfor i lepe stvari, a volite i da uživate, ali pazite da to ne pređe u lenjost i pasivnost.

Mars vlada 1932, 1939, 1946, 1953, 1960, 1967, 1974, 1981, 1988, 1995, 2002, 2009, 2016. i 2023. godinom.

Rođeni u godini Marsa su vrlo živahne i energične osobe. Tražite izazov i takmičenje, pa se snalazite u sportskim aktivnostima. Željni ste promena i akcije. Pokreće vas ogromna energija, ali pazite da ne pređe u hiperaktivnost. Zbog nagle prirode znate da budete svadljivi i teško praštate greške.

Jako ste uporni i tvrdoglavi kad nešto zacrtate. Imate izuzetno visok libido, pa ste vrlo strastveni i u svakoj prilici raspoloženi za ljubav i seks. Treba vam strastven partner ili odnos postaje monoton. Teško podnosite kritike, čak i ako znate da niste u pravu. Ali jako ste hrabri i malo čega se bojite. Volite avanture i rizike – muškarci biraju brze automobile, a žene se rado odlučuju za boks i karate. Jako ste izdržljivi, ali kako intenzivno živite, lako možete i da se iscrpite. U poslu ste najsrećniji ako ste na nadređenom položaju jer ste odgovorni.

Jupiter vlada 1931, 1938, 1945, 1952, 1959, 1966, 1973, 1980, 1987, 1994, 2001, 2008, 2015. i 2022. godinom.

Biti rođen u godini Jupitera je velika sreća jer je to planeta koji simbolizuje napredak i uspeh. Vi ste uvek puni pozitivne energije i veseli, pa malo šta može da pokvari vaše raspoloženje. Na brige i problema gledate s optimizmom, spremno ih rešavajući. Volite sport, putovanja i avanture, a mnogi među vama završe visoke škole. Celog života radite na uzdizanju znanja, pa mnogo čitate ili se edukujete. Vaš brak je u većini slučajeva srećan, a sreća vas prati u životu, na čemu vam mnogi i zavide.

Moralni ste i pravedni, čak i filozofski nastrojeni i obožavate da se družite s ljudima od kojih ponešto možete i da naučite. Često vam se u životu otvaraju srećne prilike i okolnosti, koje vešto znate da iskoristite. Na poslu ste vrlo uspešni i što ste stariji, to vas drugi više cene jer iz vas progovaraju mudrost i iskustvo. Ali pazite se svoje sklonosti preterivanjima i čulnim užicima, ali i raznim drugim porocima. Često imate sreće na kladionicama.

Saturn vlada 1930, 1937, 1944, 1951, 1958, 1965, 1972, 1979, 1986, 1993, 2000, 2007, 2014. i 2021. godinom.

Rođeni u Saturnovoj godini su realni ljudi koji čvrsto stoje na zemlji. Ozbiljni ste, radni i vredni, a svoj posao shvatate jako ozbiljno. Po prirodi ste ambiciozni i vaš cilj je da budete uspešni u karijeri, u čemu i uspevate. Život vam nije previše lagan, pa vam je već i detinjstvo dosta naporno. Nailazite na mnoge napore, žrtve i odricanja, ali to vas čini jačima i čvršćima.

U ljubavi ste oprezni i emotivno se teško otvarate. Bojite se odbijanja, zato partnera osvajate oprezno, sve dok niste sigurni da su osećanja obostrana. Znate da budete ironični i skloni depresiji, pa vam je teško u vlastitoj koži. Teško se opuštate, stalno ste na oprezu i u teskobnom stanju. Ne volite šale na svoj račun, a uvrede pamtite do kraja života. Ali mora da vam se prizna da znate da cenite i održavate prijateljstva koja traju i do kraja vašeg života. U ljubavi i bračnom životu ste verni, iako s vama život nije previše lak jer imate jako velika očekivanja od partnera.

