Znate li koje su razlike između Vodolija koje su rođene u januaru i onih u februaru? Jedan nije najgori znak!

Razlike između Vodolija rođenih u januaru i februaru.

Ne morate biti stručnjak za astrologiju da biste znali kako datum rođenja utiče na osobine ličnosti. Osobe rođene između 20. januara i 18. februara pripadaju znaku Vodolije, što znači da su nezavisne, izrazito kreativne i često humanitarnog duha. Ali nisu sve Vodolije iste. Razlike između Vodolija vide se skoro golim okom.

Kao i kod svakog znaka koji se proteže kroz dva meseca, ključna razlika leži u tome jeste li rođeni u januaru ili februaru, piše RUSSH.

U čemu se razlikuju Vodolije rođene u januaru i one rođene u februaru?

Iako većina Vodolija deli osnovne karakteristike, na njihovu ličnost utiču i drugi faktori, poput položaja Meseca, Merkura, Venere, Marsa i podznaka. Osim toga, koncept zodijačkih dekana dodatno objašnjava zašto se osobe rođene u istom sunčevom znaku mogu znatno razlikovati.

Zodijački krug ima 360 stepeni, a svaki od 12 znakova zauzima po 30 stepeni. Tih 30 stepeni deli se na tri segmenta po 10 stepeni, nazvana dekani. Svaki stepen odgovara jednom danu, pa prvih deset dana znaka čini prvi dekan. Prema toj logici, većina Vodolija rođenih u januaru pripada prvom dekanu, dok su oni rođeni u februaru deo drugog ili trećeg dekana.

Osobine Vodolija rođenih u januaru

Vodolije rođene u januaru ističu se izraženom kreativnošću. Njima vlada isključivo Uran, najekscentričnija planeta, pa svoju umetničku i individualnu crtu izražavaju kroz način života koji je jedinstven i autentičan.

Ta ekscentričnost može se ogledati i kao buntovnički duh. Ne prate masu i ne pridržavaju se pravila, već hrabro slede sopstveni put, u ritmu koji sami određuju.

Osobine Vodolija rođenih u februaru

Vodolije rođene u februaru, uz uticaj Urana, osećaju i snažan uticaj su vladajućih planeta: Merkura, planete komunikacije, ili Venere, planete odnosa. Zbog toga se lakše povezuju s drugima, a izgradnja dubokih i smislenih odnosa izuzetno im je važna.

Za razliku od stereotipne slike o emocionalno suzdržanoj Vodoliji, ljudi rođeni u februaru često nemaju problema s izražavanjem osećanja. Možda deluju manje smireno i sabrano nego što se očekuje, ali upravo to pokazuje koliko su povezani sa svojim emocijama i koliko im je stalo do onih koje vole.

(Krstarica/Index.hr)

