Znate li koji znakovi horoskopa su bili najviše pretraživani na internetu za mesec avgust? Pogledajte da li je i vaš znak na listi

Da li znate koji znakovi horoskopa su bili najviše pretraživani na internetu za mesec avgust?

Pogledajte da li je i vaš znak na listi!

Na osnovu analize pretraga u avgustu, čini se da su najviše pretraživani horoskopski znakovi oni koji su u tom periodu bili u centru astroloških dešavanja.

To su pre svega:

Lav – Sezona Lava traje do 22. avgusta, pa su ljudi prirodno tražili detaljne informacije o svom znaku. Mnogi astrolozi su isticali da je ovo period sa puno energije, novih prilika i intenzivnog ličnog razvoja za Lavove.

Rak – Rakovi su takođe bili veoma pretraživan znak, jer se baš u njihovom znaku dešavao značajan astrološki događaj – konjunkcija Venere i Jupitera. Ovo je astrološki gledano jedan od najsrećnijih aspekata zodijaka, pa su mnogi želeli da provere šta ih čeka u ljubavi i finansijama.

Jarac – Ovaj znak je privukao pažnju zbog značajnih promena nakon dugog i izazovnog perioda sa Plutonom u njihovom znaku. Ljudi su tražili informacije o tome kako će se sve to odraziti na njihove odnose i karijeru.

Vodolija – Zbog Punog Meseca u Vodoliji 9. avgusta, ovaj znak je takođe bio često „meta“ pretrage. Pun Mesec je događaj koji donosi kulminaciju i preispitivanje za mnoge, pa onda i želeli da saznaju više o njegovom uticaju.

Strelac – Za Strelčeve je avgust mesec sa intenzivnog profesionalnog napretka i novih prilika na sve strane, što ih je učinilo popularnom temom za pretragu.

Pored pretraga za konkretne znakove, popularni su bili i širi upiti poput:

„mesečni horoskop za avgust 2025.“

„horoskopski znaci koji će imati sreće u avgustu“

„ljubavni horoskop avgust 2025.“

