Znate li šta se dešava u vašim „neprijateljskim godinama“, prema kineskoj astrologiji? Niste ni svesni šta sve može da se desi!

Svaki kineski horoskopski znak ima smrtni neprijateljski znak sa kojim je potpuno nekompatibilan. Ali šta se dešava kada živite kroz „neprijateljsku godinu“, kinesku lunarnu godinu koja je posvećena vašem neprijateljskom horoskopskom znaku?

Takođe nazvani liù hai (liù hài; šest šteta), neprijateljski znaci u kineskoj astrologiji odnose se na šest parova od po dva horoskopska znaka koji se nikada ne slažu, bez obzira na sve. To su Pacov i Koza, Bivo i Konj, Tigar i Zmija, Zec i Zmaj, Majmun i Svinja, Petao i Pas.

Evo šta se dešava u vašim „neprijateljskim godinama“, prema kineskoj astrologiji.

1. Možda se osećate nepovezano

Pošto svaka lunarna nova godina naglašava određene kvalitete i ponašanja na osnovu kineskog horoskopskog znaka koji predstavlja, normalno je da se osećate nepovezano kada živite kroz neprijateljsku godinu. Na primer, osoba rođena tokom godine pacova osećaće se neprijatno kada je godina koze.

Osećaćete se kao da je svet zainteresovan za teme i trendove ili da je uključen u kolektivno ponašanje koje vam ide suprotno, ili se barem na neki način osećate strano. Lakše je ovo podneti ako je neko prirodno introvertni.

Međutim, ekstroverti se suočavaju sa većim izazovima tokom svojih neprijateljskih godina zbog energije različitosti koju osećaju u društvenim situacijama.

2. Možda radite više, ali vidite manje rezultata

Kada živite kroz neprijateljsku godinu, važno je zapamtiti da sreća neće biti eksplicitno na vašoj strani. Zato je najbolje osloniti se na sopstvene resurse, snagu volje i veštine da biste stvari ostvarili. Ipak, čak i nakon što uložite trud, možete se osećati kao da ne dobijate plodove svog rada ili dobijate manje nego što zaslužujete.

Ovaj vremenski period može biti nezadovoljavajući u svim oblastima života, posebno u karijeri ili studijama.

3. Učite vredne životne lekcije

Jedna dobra stvar koja proizilazi iz neprijateljskih godina u kineskoj astrologiji jeste prilika da naučite životne lekcije sa druge strane stola. Sudbina će postaviti ljude, situacije i izazove na vaš put tokom vaših neprijateljskih godina kako bi vam pomogla da vidite život iz perspektive vašeg neprijateljskog horoskopskog znaka.

Na primer, ako ste rođeni tokom godine Tigra, ne volite lako da prihvatate poraz. Ali proživljavanje vaše neprijateljske godine, godine Zmije, može vas naučiti da put najmanjeg otpora često može dovesti do većih pobeda i zadovoljavajućih pobeda, čak i ako konačni rezultat izgleda malo drugačije od onoga što ste zamislili. Takođe možete naučiti vrednost strpljenja i pažljivosti.

4. Možda ćete sresti karmičku srodnu dušu

Uobičajeno je da sretnete svoje karmičke srodne duše tokom neprijateljskih godina u kineskoj astrologiji. To su ljudi koje poznajete iz prošlih života koji imaju nedovršene poslove sa vama ili koji su došli da vas nauče teškoj životnoj lekciji.

Zanimljivo je da ljudi formiraju mnogo karmičkih veza tokom svojih neprijateljskih godina, ne samo sa karmičkim srodnim dušama. Ove nove veze su obično toksične, nestabilne, visokog intenziteta i pune sukoba.

5. Česta osećanja ljubomore ili neadekvatnosti

Tokom naše neprijateljske godine kineskog zodijaka, uobičajeno je da osećamo ljubomoru ili zavist, čak i ako obično nismo takvi. To je zato što se energija fokusira isključivo na neprijateljski horoskopski znak, ističući suprotstavljene ideologije i osobine ličnosti. Ovo može izazvati osećanja neadekvatnosti.

6. Možete odložiti velike događaje

Pošto energija neprijateljskih godina u kineskoj astrologiji može biti štetna za određeni kineski horoskopski znak, smatra se da nije dobra godina za venčanje ili sklapanje značajnih obaveza ili ugovora za taj horoskopski znak.

Ako nije moguće odložiti takve događaje, trebalo bi da u ceremoniju unesete što više povoljne energije koristeći srećne boje poput crvene i zlatne, srećne brojeve poput 6 i 8 i odabirom povoljnog vremena dana za ceremoniju, prenosi YourTango.

