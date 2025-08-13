Znate li u kom horoskopskom znaku se rađa najviše ljudi?

Možda vam se čini da poznajete previše ljudi rođenih u istom horoskopskom znaku – i niste jedini. Statistika potvrđuje da se najviše ljudi rađa upravo u jednom astrološkom periodu, a razlog za to je iznenađujuće logičan.

Najviše ljudi rađa se u znaku Device

Prema podacima o rođenjima, horoskopski znak Devica (23. avgust – 22. septembar) prednjači po broju rođenih. Kraj leta i početak jeseni globalno su najplodniji periodi za porođaje, a to se direktno poklapa sa astrološkim vremenom Device.

Zašto baš Devica?

Objašnjenje se krije u sezonalnosti začeća. Zimski praznici, početak proleća i romantična atmosfera tih meseci često dovode do povećanog broja trudnoća. Devet meseci kasnije – eto septembarskih beba. Zanimljivo, 27. avgust je jedan od najčešćih datuma rođenja u svetu, pa tako i u regionu.

Karakteristike Device koje ih čine posebnima

Device su zemljani znak kojim vlada Merkur. Poznate su po analitičnosti, preciznosti, organizovanosti i izraženoj potrebi da pomognu drugima. Praktične su, fleksibilne i sposobne da se prilagode promenama, ali uvek uz dozu logike i reda.

Mutabilna priroda – prilagodljivost kao snaga

Devica pripada mutabilnim znacima, zajedno sa Blizancima, Strelcom i Ribama. To znači da se rađaju na kraju sezona i simbolizuju prelaz, završavanje i pripremu za novo. U životu to znači da se lako snalaze u promenljivim okolnostima – ali uvek uz analitički pristup.

Dakle, ako vam se čini da su Device svuda oko tebe – nisi u zabludi. Zvezde i statistika se slažu: Devica je najčešći horoskopski znak, a njihova praktičnost i posvećenost čine ih stubovima svakog društva.

