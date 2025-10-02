Zodijačka lista usamljenika: Ovi znaci horoskopa najteže sklapaju prijateljstva

Neki ljudi prirodno teže povučenosti ili imaju visoke kriterijume za bliske odnose, pa prijateljstva grade sporije i selektivnije nego većina.

Rak

Rakovi često skrivaju emocije iza zaštitnog oklopa i deluju povučeno zbog straha od odbijanja, pa se otvaraju tek kada steknu poverenje i sigurnost u drugoj osobi.

Jarac

Jarčevi su ciljano orijentisani i ozbiljni, pa društveni odnosi često ostaju u drugom planu; zbog rezervisanosti deluju hladno, ali prijateljstva koja grade postaju trajna i stabilna.

Škorpija

Škorpioni analiziraju ljude i retko dopuštaju površnim poznanstvima da im se približe; biraju nekoliko vrlo bliskih ljudi kojima mogu potpuno verovati, zbog čega deluju usamljeno.

Devica

Device imaju visoke kriterijume i sklonost kritičkom prosuđivanju, što ih sprečava da se spontano uključe u nova druženja; kada ipak pronađu pouzdanu osobu, veza se gradi polako i na čvrstim temeljima.

Povučenost ili selektivnost u sklapanju prijateljstava ne znači manje vrednosti kao prijatelj; često znači dublju odanost i kvalitet veze kada se ona jednom uspostavi.

