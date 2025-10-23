Zvezde brišu karmu: 3 znaka ulaze u život bez dugova i bez stresa

 –  
Zvezde brišu karmu i prošlost — tri osobe hodaju ka svetlosti.
Foto: Krstarica/AI

Zvezde brišu karmu i prošlost — Bik, Škorpija i Ribe konačno ulaze u život bez tereta.

Ako ste Bik, Škorpija ili Ribezvezde brišu karmu baš vama. Ulazite u fazu života u kojoj se ne vraćate na greške, ne nosite tuđe terete i ne analizirate „šta bi bilo kad bi bilo“. Ova astrološka tranzicija donosi olakšanje, oprost i novu šansu — bez duga, bez stresa, bez kajanja.

Koja 3 znaka ulaze u život bez duga, stresa i kajanja?

Bik, Škorpija i Ribe su trenutno pod najjačim uticajem planeta koje brišu karmičke obrasce i otvaraju vrata rasterećenju.

Bik se oslobađa finansijskog pritiska i krivice zbog tuđih očekivanja. Škorpija zatvara emotivne cikluse koji su je iscrpljivali. Ribe konačno prestaju da se kaju za stvari koje nisu bile pod njihovom kontrolom. Zvezde brišu karmu i prošlost — ali samo ako ste spremni da pustite ono što vas je držalo zarobljenim.

Kako da prepoznam da mi zvezde brišu karmu?

Ako osećate olakšanje bez jasnog razloga — to je znak da se energetski teret topi.

Evo još pokazatelja:

  • Ne osećate potrebu da se pravdate za prošlost.
  • Ljudi koji su vas povređivali nestaju iz vašeg života.
  • Imate više snage da kažete „ne“.
  • Ne analizirate više stare greške.
  • Počinjete da se smejete bez griže savesti.

Zašto baš ova tri znaka?

Zato što su najviše trpeli u prethodnim ciklusima — sada dolazi nagrada.

Bik je nosio tuđe dugove, emotivne i finansijske. Škorpija je bila zarobljena u prošlim vezama i neizgovorenim emocijama. Ribe su se borile sa unutrašnjim haosom i osećajem krivice. Sada, zvezde brišu karmu i prošlost, jer su konačno spremni da biraju sebe.

Kako da iskoristim ovu fazu rasterećenja?

Nemoj da je pustiš da prođe neopaženo — evo šta da uradiš:

  1. Zapiši šta više ne želiš da nosiš sa sobom.
  2. Oprosti sebi greške koje te koče.
  3. Postavi nove granice — bez griže savesti.
  4. Uvedi rutinu koja ti donosi mir.
  5. Okruži se ljudima koji te ne podsećaju na prošlost.

Najčešća pitanja o karmičkom rasterećenju

– Da li i drugi znakovi mogu osetiti olakšanje?

Da, ali kod Bika, Škorpije i Riba je najintenzivnije. Ostali znakovi mogu imati blage pomake.

 – Koliko traje ova faza?

Otprilike do kraja novembra, ali efekti se mogu osećati i duže ako se pravilno usmere.

 – Da li je ovo trajno?

Zavisi od toga koliko ste spremni da ne vraćate stare obrasce. Zvezde brišu karmu i prošlost, ali vi birate da li ćete je ponovo pisati.

Ako ste Bik, Škorpija ili Ribe — ne ignorišite znakove. Ovo je vaša šansa da živite bez tereta, bez stresa i bez kajanja. Zvezde su vam dale zeleno svetlo, ali vi ste ti koji treba da krenete.

Podeli ovaj tekst sa nekim ko je Bik, Škorpija ili Ribe — možda mu baš sada treba podsetnik da je vreme za novi početak.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com