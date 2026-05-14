Zvezde donose ogromne darove za 3 znaka: Do kraja proleća pune džepove do vrha

Zvezde donose darove i pune džepove do vrha za tri znaka horoskopa do kraja proleća 2026. Proverite da li ste među srećnicima!

Dok većina ljudi grebe po dnu novčanika pred kraj meseca, kosmos baš sada otvara sef za tri odabrana znaka. Zvezde donose darove koji se ne mere samo u parama, već u prilikama koje menjaju pravac života.

Venera, Mars i Saturn ovog proleća rade za tri zodijaka, a finale sezone biće im najslađe u godini.

Kome tačno nebeski darovi stižu na adresu

Tri znaka ulaze u period u kom dobijaju priznanje na poslu, mir kod kuće i konkretan priliv novca. Do kraja proleća 2026. čekaju ih trenuci koji se pamte godinama unazad.

Lav: Scena je vaša, a aplauz tek počinje

Lavovi ulaze u period u kom prestaju da budu nevidljivi za one koji odlučuju o parama. Sunce, njihov vladar, formira moćan trigon sa Jupiterom krajem maja 2026. i upravo tada Lavovima padaju ponude na sto.

Mnogi će dobiti poziv koji su čekali mesecima, a neki će sklopiti posao koji im pokriva dugove iz prethodne dve godine. Darovi univerzuma za Lavove dolaze kroz ljude koji ih primećuju i nude im poziciju, projekat ili partnerstvo.

Ljubavni život se pali kao reflektor. Stari poznanik se vraća sa porukom koja menja sve, a slobodni Lavovi upoznaju nekog ko ih gleda kao da su jedini u prostoriji.

Vaga: Konačno vam neko vraća ono što ste dali

Vage su dugo bile te koje daju više nego što primaju. To se završava. Venera, njihova vladajuća planeta, ulazi u Bika sredinom maja i pravo iz tog tranzita Vagama stiže pravda na materijalnom planu.

Stari dug se naplaćuje. Pravna stvar koja je tinjala godinama dobija povoljan rasplet. Mnogi će potpisati ugovor koji im donosi stabilan mesečni prihod, a ne više sitne honorare na koje su navikli.

Zanimljivo je da Vage ovog proleća privlače ljude sa pozicijama. Mentor, investitor ili neko iz inostranstva ulazi u priču i otvara vrata koja same nisu uspele da otključaju.

Ribe: Intuicija postaje vaš najbogatiji kapital

Ribama nebo vraća sve suze koje su prolile zbog nezahvalnih ljudi. Neptun u njihovom znaku pravi savršen aspekat sa Plutonom početkom juna 2026, a to je konfiguracija koja se ne ponavlja često.

Ono što Ribe osete kao predosećaj, ovog proleća se ostvaruje od reči do reči. Mnogi će pogoditi pravi trenutak za prodaju, kupovinu ili promenu posla. Neki će dobiti nasledstvo ili novac sa strane koju nisu očekivali.

Kreativne Ribe doživljavaju trenutak prepoznavanja. Pesma, slika, tekst ili ideja koja je čekala u fioci konačno nailazi na publiku. Pripremite se, ovo je sezona u kojoj zvezde donose darove upravo onima koji su najduže ćutali.

Period u kom nebeski darovi traju najduže

Prozor obilja se otvara od polovine maja i ostaje širom otvoren do 21. juna 2026. To je šest nedelja u kojima se odluke donose brzo, a rezultati stižu na vreme.

Blagoslov sa neba ne čeka one koji se kolebaju.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com