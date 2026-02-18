Velika promena koju šalju zvezde - da li ste spremni da ih prihvatite, neće biti lako ali vode ipak dalje u progres.

Zvezde im prave haos, stiže velika promena – ova 3 znaka ulaze u fazu kada im se život okreće naglavačke.

Svaki put kad krene talas promena, prvo se oseti nelagoda. Pa tek onda dođe napredak.

Čini se kao da život sprema potez koji niste tražili, ali vam je potreban? U astrologiji imaju trenuci kad se energija kosmosa naglo preokrene. Tada nema polovičnih promena. Napredujete ili učite na teži način iz svojih grešaka. Naredni period baš takvu jednu priču donosi za ova 3 znaka horoskopa.

Blizanci

Blizanci moraju da preseku. Posao ih guši? Odnos koji traje iz čiste navike? Više nema „videćemo“. Promena može delovati naglo, ali dugoročno vam donosi olakšanje.

Kada ste poslednji put stavili sebe na prvo mesto?

Škorpija

Škorpije vole da drže sve konce u svojim rukama. Ali sada će morati da ih puste. Neočekivana situacija na poslu ili u ljubavi tera vas da se prilagodite. I baš tu leži vaša snaga.

Kad prestanete da se borite protiv promene, stvari počinju da rade za vas.

Vodolija

Vodolije ulaze u fazu gde ih sve tera da rizikuju. Nova prilika može izgledati zastrašujuće, ali nosi potencijal za ozbiljan napredak. Nekad morate da skočite pre nego što se osećate potpuno spremno.

Blizanci, Škorpija i Vodolija neće imati miran period. Ali dešavaće se velike stvari Ovo je vreme kad se ruše stari obrasci i pravi prostor za nešto bolje. Promena nikad ne dolazi tiho, ali često donosi ono što smo potajno želeli.

Pitanje je samo: da li ste spremni da je prihvatite?

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com