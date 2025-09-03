Zvezde im prostiru crveni tepih na putu sreće, uspeha, slave i bogatstva, 5 znakova imaju danas savršen horoskop

Danas, 3. septembra, postoji veoma dobar razlog za zaista dobre horoskope za ovih pet znakova Zodijaka, a sve je to zbog neophodnog kvadrata između Merkura i Urana, koji može otkriti stvari koje smo izbegavali.

Merkur je nestabilan u Devici, znaku koji vlada organizacijom i detaljima. Uran je nestabilan u Blizancima, znaku koji vlada i višim i nižim umom. Dakle, kada Merkur vodi oštar razgovor sa Uranom, oni razmišljaju šta treba učiniti kako bi se osiguralo da septembar protekne što je moguće glatko.

Ne možete znati šta treba da popravite osim ako se ne pojavi problem, a u sredu ste u režimu rešavanja problema. Danas može da bude teško – ali vi ste čvršći. Ta realnost čini današnji horoskop još boljim, a tajming ne može biti bolji.

Danas morate biti samopouzdani i spremni, ali otvoreni za promene ako je potrebno. Sve je to priprema koja za ovih pet horoskopskih znakova da dožive nešto što se čini kao da nisu imali dugo, dugo vremena: dobre horoskope; zaista, veoma, veoma dobre.

1. Devica

Imaćeš veoma dobar horoskop 3. septembra, jer će se tvoja prijateljstva podići na viši nivo. Ti si jedna od najodanijih osoba na planeti kada je u pitanju koga biraš da nazoveš prijateljem, i ta dubina čvrstog karaktera će te ovog meseca staviti u prostorije za koje nisi ni znala da pripadaš.

Neko bi danas mogao da primeti kako se nosiš sa problemom sa lakoćom i promišljenom preciznošću, a sve to uz održavanje tvog tipičnog mirnog izgleda. Taj osećaj odgovornosti je retkost, ali ti ga poseduješ, Device. To je ono što ljudi više žele u svom životu, i verovatno ćeš biti viđena kao osoba koju drugi žele da slede na neki način.

Danas će biti primetna razlika, naginjanje ka ljubavi i iskrenom poštovanju – sa divnom naklonošću. Tražili ste od ljudi da vas prepoznaju po onome što jeste, čak i kada su se ponašali nepoštovano ili grubo, i dugo vremena, neki jednostavno nisu razumeli koliko se trudite da budete od pomoći, čak i na sopstveni račun.

Danas ćete pronaći svoje posebno mesto u svetu, i to će biti urezano u srce i um onih koji shvate da ste neverovatno dobro ljudsko biće.

2. Blizanci

Imaćete zaista veoma dobar horoskopski dan 3. septembra, jer tamo gde je nekada nedostajalo reči, naći ćete kako da saopštite ono što treba da kažete. Merkur u Devici vam daje snagu da hrabro i smelo govorite o budućnosti koju želite da imate. Želite više radosti, više sreće i više avanture. Malo ste umorni od stalnog ponavljanja iste stvari bez odmora ili vremena za sebe.

Zbog toga, kada vidite mogućnost da iskoristite slobodan dan, iskoristićete je. Morate razmišljati o budućnosti. Odmor je dobar za vaše zdravlje, vaš um i pomaže vam da se osećate kao nova osoba.

U početku će vam delovati pomalo haotično jer razmišljate van okvira. Ova odluka će vas izvesti van vaše zone udobnosti. Raditi stvari koje niste radili u prošlosti je rast. Potreban vam je rast, a ovaj dan vas dovodi do trenutka u kojem se osećate ponovo rođeno.

3. Ribe

Danas će biti savršen dan za vas, ne samo u vašim horoskopima već i u vašem životu u celini. Merkur je u Devici, što stavlja fokus na vaše veze. Spremni ste da se prijavite za partnerstvo koje će vas osnažiti da osvojite svet.

Vaš simbol nije jedna riba; to su dve, i plivaju zajedno u moru. Ne želite da se osećate usamljeno. Potreban vam je partner, platonski ili romantičan, koji će vam pružiti osećaj da ste jedna celina.

Zato ćete 3. septembra, kada počnete da usmeravate pogled ka onome što zaista želite, primetićete da se univerzum savija da vam izađe u susret i ispuni vašu želju.

Možda ćete morati da shvatite stvari i da idete polako. Prepustićete nekoliko ljudi njihovoj sudbini, jer ne pripadaju vašoj. Ali razlika će biti u vašem nivou samopouzdanja.

Osećaćete se bezbedno u neizvesnosti, što je novo za vas. Postojaće osećaj da se život stalno menja i umesto da pokušavate da kontrolišete ono što ne znate, biće vam u redu da čekate da vidite šta će se na kraju ispostaviti. Ova promena načina razmišljanja je ono što danas čini savršenim za vas, Ribe. To je za vas više nego dobro, vrhunsko, veoma dobro.

4. Strelac

Imaćete veoma dobar dan danas jer ste pronašli mir u životnim olujama. Možda ste doživeli neke nedavne događaje u svom društvenom krugu koji su uticali na vaš ljubavni život ili vaš pogled na veze. Ali teška vremena otkrivaju koliko ste otporni. Vi ste mislilac i filozofiraćete kroz trenutke kako biste pronašli dobro u njima. Najteže životne lekcije su samo učionice u kojima se obogaćujete i postajete mudriji. Ne smeta vam šta god dan donese, jer ste spremni za to.

Sa Uranom koji izaziva malo haosa u vašem ljubavnom životu, Merkur u Devici vam pomaže da pronađete vrednost u svojim prijateljstvima i ljudima sa kojima možete razgovarati o svom svetu.

Ono što današnji horoskop čini veoma dobrim za vas nije to što se nešto značajno promenilo, već to što se vaša perspektiva proširila. Shvatate da je svaki dan trenutak u vremenu kada donosite odluku.

Svaka dobra odluka koju donesete koristi vam i daje vašem životu strukturu i svrhu. To je ono što čini vaš dan tako dobrim za vas, i zahvalni ste na tome.

5. Vodolija

Imaćete veoma dobar horoskopski dan 3. septembra, jer ćete dobiti dar ljubavi za koji niste znali da je moguć. Niste tip osobe koja obično traži stvari. Zapravo ne želite da budete teret drugima, čak i ako ponude pomoć. Međutim, dok je Uran u Blizancima, čini se da se male romantične stvari dešavaju u vašem životu niotkuda. Možda ćete se osećati kao da vas u poslednje vreme romantizuje sam univerzum.

Kada Merkur u vašoj kući zajedničkih resursa napravi kvadrat sa Uranom u vašoj kući romantike, kapije izobilja se otvaraju za vas. Otkrivate da život ima darove koji čekaju da se otvore. To su resursi koji vam kontinuirano pružaju ono što vam je potrebno da biste prešli na sledeći nivo svog života.

Potreban vam je novac? Naći ćete ga. Potrebna vam je pomoć. Ona dolazi. Želite da vam neko da savet, naći ćete ga, i neće vas ništa koštati.

Crveni tepih danas se otvara za vas. Da biste postigli sve što želite u životu, sve što treba da uradite je da izađete i potražite to, prenosi YourTango.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com