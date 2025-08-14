Zvezde kažu da je ovo idealan izbor: Evo koja knjiga savršeno odgovara vašem horoskopskom znaku

Astrologija je oduvek bila izvor fascinacije, a ljubitelji knjiga često traže dela koja će se savršeno uklopiti sa svojim horoskopskim znakom. Ako ste znatiželjni da otkrijete knjige koje najbolje odražavaju vašu ličnost i interesovanja, ne tražite dalje. Evo preporuka za knjige!

U svetu knjiga, kao i u astrologiji, svaki znak ima svoj jedinstveni pečat. Koja knjiga najbolje odgovara vašem horoskopskom znaku?

Ako ste znatiželjni otkriti koje knjige mogu odgovarati vašem horoskopskom znaku i pružiti vam duhovno zadovoljstvo, pročitajte dalje. Evo preporuka koje knjige biste mogli istražiti prema svom znaku Zodijaka:

Ovan (21. mart – 19. april): Avanturistički i energični Ovnovi najviše će uživati u brzom tempom avanturističkim romanima poput knjige „Veliki Getsbi“ F. Skot Ficdžeralda ili „Na putu“ Džeka Kerouaca.

Bik (20. april – 20. maj): Senzualni i stabilni Bikovi uživaju u knjigama koje istražuju lepotu života, kao što su dela Džejn Ostin, poput „Ponosa i predrasuda“.

Blizanci (21. maj – 20. jun): Intelektualno znatiželjni Blizanci mogli bi biti zaljubljeni u knjige koje ih izazivaju, poput filozofskih dela poput „Sofijin svet“ koji potpisuje Justejn Gorder.

Rak (21. jun – 22. jul): Emotivni Rakovi uživaju u delima koja dodiruju srce, poput „Ubiti pticu rugalicu“ Harpera Lija ili „Beležnica“ Nikolasa Sparksa.

Lav (23. jul – 22. avgust): Lavovi će biti očarani epskim romanima i delima koja slave heroje, poput „Gospodara prstenova“ J.R.R. Tolkina ili „Harija Potera“ J.K. Rovlinga.

Devica (23. avgust – 22. septembar): Analitičke uređaje će ceniti knjige koje pružaju mudrost i praktične savete, kao što su „Mala knjiga mudrosti“ Dalaj Lame.

Vaga (23. septembar – 22. oktobar): Harmonične Vage će uživati u knjigama koje istražuju odnose i umetnost, poput „Ljubavi u doba kolere“ Gabrijele Garsije Markeze ili „Velike nade“ Čarlsa Dikense.

Škorpija (23. oktobar – 21. novembar): Strastvene Škorpije mogu se pronaći u knjigama koje istražuju duboke i mračne teme, poput „Lovac u žitu“ od Salingera ili „Zločin i kazna“ Fjodora Dostojevskog.

Strelac (22. novembar – 21. decembar): Strelčevi, avanturisti u duši, možda će uživati u knjigama koje istražuju svet i avanture, kao što su „Put oko sveta za 80 dana“ Džulesa Vernea ili „Sidharta“ Hermana Hesea.

Jarac (22. decembar – 19. januar): Ambiciozni Jarčevi će ceniti knjige koje pružaju mudrost o uspehu, poput „Moći sada” Ekarta Tolea ili „48 zakona moći” Roberta Grina.

Vodolija (20. januar – 18. februar): Inovativne Vodolije uživaju u futurističkim delima i knjigama koje istražuju društvene promene, kao što su „1984“ Džordža Orvela ili „Farenhajt 451“ Raja Bredberija.

Ribe (19. februar – 20. mart): Intuitivne Ribe će možda pronaći inspiraciju u knjigama koje istražuju magični svet, poput „Alhemičara“ Paula Koelja ili „Tajni život pčela“ Sue Monk Kid.

Uzmite ovo kao igru i inspiraciju za otkrivanje novih knjiga koje bi mogle obogatiti vaš duhovni svet, ali ne zaboravite da su lični ukusi jedinstveni i da nema stroge veze između horoskopskog znaka i preferencija u književnosti.

