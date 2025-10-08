Zvezde menjaju pravila: Ova planeta udara direktno u finansije – 2 znaka gube sve, 1 dobija više nego ikad

 –  
Jupiter zrači zlatnim snopom na osobu koja prima bogatstvo, dok dve figure u senci gube novac.
Foto:Krstarica/AI

Jupiter ulazi u Raka i menja tok novca. Dva znaka gube kontrolu nad finansijama, a jedan dobija šansu za stabilnost koju nije očekivao.

Astrološki pejzaž se menja: Jupiter 18. oktobra ulazi u znak Raka – mesto svoje egzaltacije, gde njegova energija deluje najdublje, najšire i najblagotvornije. Ali to ne znači da svi automatski dobijaju. Za neke znakove, ovaj tranzit donosi neočekivanu stabilnost. Za druge – lom i poziv na ozbiljno preispitivanje.

Dva znaka pod pritiskom: Bik i Jarac

Za Bikove, Jupiter napušta njihov znak i gasi svetla reflektora. Ono što je bilo stabilno – sada se pokazuje kao krhko.

  • Poslovi koji su zavisili od rutine – pucaju
  • Finansijski planovi bez fleksibilnosti – propadaju
  • Sigurnost zasnovana na navici – nestaje

Za Jarčeve, opozicija sa Jupiterom u Raku donosi sudar između kontrole i emocije.

  • Novac dolazi – ali kroz gubitak autoriteta
  • Porodične teme ulaze u poslovne odluke
  • Ambicija mora da se prilagodi osećaju

Ovo je trenutak kada se mora napustiti ono što više ne funkcioniše — čak i ako je bilo temelj.

Jedan znak u usponu: Rak

Za Rakove, Jupiter u njihovom znaku donosi ekspanziju kroz emociju, dom i intuiciju.

  • Novi izvori prihoda
  • Porodične investicije
  • Poslovi povezani sa negom, hranom, nekretninama
  • Šanse koje dolaze kroz ljude koje već poznajete

Ali Jupiter ne nagrađuje pasivnost. Ako ste Rak, morate delovati iz srca — ne iz straha. Ono što sada pokrenete može trajati godinama.

Finansije se ne menjaju – one se otkrivaju

Jupiter u Raku ne donosi haos – donosi preokret. Ako ste Bik ili Jarac, ne paničite. Ali ne ignorišite znakove. Preispitajte se, opustite, i ne vezujte se za ono što više ne funkcioniše.

Ako ste Rak – ne čekajte. Ova šansa se ne ponavlja. A ono što sada pokrenete može vam promeniti finansijsku sliku za narednih 12 godina.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com