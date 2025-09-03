Zvezde su izabrale 4 znaka – mesec preokreta počinje, jesi li među njima?

Mesec preokreta je stigao – 4 znaka ulaze u sudbinsku fazu, proveri da li si među njima!

Narod oseća da se nešto pomera – i zvezde to potvrđuju. Energija se menja, a četiri horoskopska znaka ulaze u period koji može da im preokrene život. Ako si među njima – pripremi se. Ovo nije običan mesec, već onaj koji traži hrabrost, iskrenost i korak ka nečemu što si dugo odlagao.

Ko su odabrani?

Ovan, Rak, Vaga i Jarac. Svaki od njih dobija svoj zadatak – i šansu. Ovan mora da se suoči sa sobom, da prestane da beži od emocija. Rak dobija priliku da se oslobodi prošlosti, ali samo ako je spreman da je pogleda u oči. Vaga ulazi u fazu donošenja odluka koje više ne sme da odlaže. Jarac, iako umoran, dobija vetar u leđa za ono što najviše želi – stabilnost.

Šta donosi mesec preokreta?

Ovo je vreme kada se ne smeš praviti da ne vidiš znakove. Biće ih svuda – u snovima, razgovorima, slučajnim susretima. Energija je intenzivna, ali i lekovita. Ako se prepustiš, možeš da napraviš zaokret koji će ti promeniti tok života. Ali moraš biti iskren prema sebi. Bez toga, zvezde ne rade.

Praktični saveti za svaki znak

– Ovan: piši dnevnik, suoči se sa sobom bez filtera

– Rak: oprosti sebi, ritualno se oslobodi nečega iz prošlosti

– Vaga: napravi listu odluka koje odlažeš i kreni redom

– Jarac: napravi plan za naredna tri meseca, ali ostavi prostor za spontanost

Narodski rečeno – ovo nije samo još jedan horoskop. Ovo je trenutak kada se energija lomi, kada se znakovi ne smeju ignorisati. Za četiri odabrana znaka, mesec pred nama nosi priliku za unutrašnji zaokret, emotivno čišćenje i jasnoću koja je dugo izostajala. Zvezde ne biraju slučajno – one pokreću ono što je spremno da se menja. Ko prepozna ovaj trenutak, može da napravi korak ka stabilnosti, miru i ličnoj istini.

