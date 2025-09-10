Zvezde su odlučile: Ova tri znaka ulaze u predivnu jesen, punu ljubavi i para

Jesen 2025. donosi više od mirisa kestena i toplih napitaka – za tri astrološka znaka, ovo je godišnje doba velikih promena. Planetarni poredak im daje vetar u leđa, otvara vrata novim prilikama i poziva ih da konačno zakorače u svoju autentičnu snagu. Iako su oni u fokusu, poruka važi za sve: „dobro vreme“ je trenutak kada smo spremni da primimo ono što nam univerzum već neko vreme šalje.

Blizanci – vreme je da zablistate

Nakon leta punog kretanja i površnih susreta, Blizanci ulaze u fazu dubljih razgovora i jasnih ideja. Merkur u povoljnom aspektu s Jupiterom i Uranom donosi brže misli i lakše planiranje. Kreativnost se budi, a komunikacija dobija toplinu i dubinu. U ljubavi se otvara prostor za iskrenost – bilo da ste slobodni ili u vezi, odnosi postaju smisleniji. Na poslu se pojavljuju prilike koje traže vaše talente, posebno u pisanju, govorništvu i inovacijama.

Najpovoljniji periodi: 15–22. septembar, 3–10. oktobar i 18–25. novembar.

Devica – rezultati konačno dolaze

Devicama jesen donosi potvrdu svega što su godinama strpljivo gradile. Jupiter im pomaže da sagledaju sopstvene uspehe, dok Merkur čisti komunikaciju i donosi odgovore koji su dugo čekali. U ljubavi se udaljavaju od analize i dopuštaju sebi da budu prisutne, što donosi nežnost i povezanost. Na poslu se njihova pouzdanost ističe, a moguća je i odluka da krenu sopstvenim putem – posebno u oblastima savetovanja i pomoći drugima.

Najpovoljniji periodi: 1–8. septembar, 12–19. oktobar i 2–9. novembar.

Škorpija – dubina postaje snaga

Za Škorpije, jesen je uvek bila vreme intenziteta, ali 2025. donosi dodatnu snagu. Sve što je bilo skriveno sada izlazi na površinu kao jasnoća i moć. Pluton u povoljnom aspektu s Neptunom i Marsom donosi hrabrost i emocionalnu stabilnost. Spremni ste da otpustite ono što vam više ne pripada i da gradite odnose i projekte koji imaju težinu. U ljubavi dolazi do kristalizacije – veze se produbljuju ili završavaju bez drame. Na poslu se okrećete projektima koji transformišu druge, poput psihologije, istraživanja ili isceljivanja.

Najpovoljniji periodi: 28. oktobar, 4. novembar, 11–18. novembar i 1–8. decembar.

Za Blizance, Device i Škorpije, jesen 2025. nije samo prelaz između godišnjih doba – to je poziv da se usklade sa sobom, prepoznaju sopstvenu vrednost i zakorače u novo poglavlje sa više jasnoće, snage i ljubavi.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com