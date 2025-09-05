Zvezde su presudile: Ovo je godina kad se sve lomi – neki se bude u životu koji nisu birali

Koji znakovi su na ivici sudbinskog loma? Zvezde ne štede nikoga.

Ova godina je kao retrogradni Merkur na steroidima. Sve što si mislio da znaš – lomi se. Zvezde ne pitaju, one odlučuju. I dok jedni pokušavaju da zadrže kontrolu, drugi se bude u životu koji nisu birali. Ako si Ovan, možda si već osetio da ti se sve ubrzava. Ako si Rak, verovatno ti se lomi srce. A ako si Vaga – vreme je da prestaneš da se premišljaš.

Znak po znak – ko je na udaru?

– Ovan: Ulaziš u godinu kada se sve dešava brzo. Promene u karijeri, ali i u ljubavi.

– Bik: Tvoje zone komfora se ruše. Moraš da se pokreneš, iako ti nije prirodno.

– Blizanci: Dobićeš informacije koje menjaju sve. Ali moraš da ih čuješ.

– Rak: Emocije na testu. Porodica, prošlost, sve se vraća da bi se konačno rešilo.

– Lav: Tvoj ego će biti izazvan. Ali iza toga je prilika za pravo liderstvo.

– Devica: Previše si analizirala. Sad moraš da osetiš.

– Vaga: Odlaganja više nema. Donosiš odluke koje menjaju sve.

– Škorpija: Intenzitet raste. Ali ti si rođena za transformaciju.

– Strelac: Putovanja, ali unutrašnja. Menjaš filozofiju života.

– Jarac: Karijera se lomi da bi se izgradila na novim temeljima.

– Vodolija: Tvoje ideje dolaze u centar pažnje. Ali moraš da ih braniš.

– Ribe: Intuicija ti je vodič. Ako je ignorišeš – gubiš kompas.

Godina kada se ne pitaš – već se suočavaš

Zvezde ove godine ne nude utehu. Nude istinu. I to onu koja boli, ali leči. Ako si se pitao zašto ti se sve raspada – možda je to jedini način da se izgradiš iznova. Neki će se probuditi u životu koji nisu birali, ali će u njemu pronaći ono što su oduvek tražili.

Za mnoge znakove, ova godina donosi neočekivane lekcije. Devica, poznata po analitičnosti, sada mora da se osloni na intuiciju. Vaga više ne može da vaga – mora da preseče. Škorpija se suočava sa sopstvenim senkama, dok Rak mora da pusti ono što je godinama gradio. Zajednički imenitelj? Osećaj da kontrola više ne funkcioniše. Da je vreme za poverenje. Za skok bez garancije.

