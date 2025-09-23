Zvezde udaraju bez milosti: Ova 3 znaka ulaze u karmički obračun – sve puca za 48h

Tri znaka ulaze u karmički obračun – sudbina se lomi, a zvezde ne praštaju.

Ako ste osetili da vam se sve lomi pod nogama – niste sami. Zvezde su se namestile tako da tri horoskopska znaka ulaze u karmički obračun koji će ih prodrmati do srži. U narednih 48 sati, sve što je bilo potisnuto, ignorisano ili odlagano – izlazi na površinu. I to bez milosti.

Ko su znakovi koji ulaze u karmički ring?

Škorpija – vreme je da se suočiš sa sobom. Sve tajne, manipulacije i nerešene emocije dolaze na naplatu. Biće bolno, ali oslobađajuće. Ako si bežao od istine, sada će te ona pronaći.

Blizanci – tvoje dvostruke igre više ne prolaze. Karmički ciklus ti vraća sve ono što si izgovorio, a nisi mislio. Ljudi iz prošlosti se vraćaju, ali ne da bi te zagrlili – već da bi ti pokazali ogledalo.

Jarac – kontrola ti izmiče iz ruku. Sve što si gradio na tvrdim temeljima sada se ljulja. Zvezde te teraju da se setiš šta si zaboravio – emocije, nežnost, ranjivost. Ako se ne otvoriš, sve će se srušiti.

Šta da radite ako ste među njima?

Ne paničite. Karmički obračun nije kazna – to je čišćenje. Ako ste spremni da priznate greške, da oprostite sebi i drugima, da se suočite sa sobom – izlazite iz ovog ciklusa jači.

Pišite, razgovarajte, budite iskreni. Ne bežite od osećanja. Ovo je trenutak kada se sudbina menja. Ako ga promašite, sledeći dolazi tek za nekoliko godina.

