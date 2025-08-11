2 znaka horoskopa najčešće pristaju na seks već na prvom sastanku, a jedan neće nikad!

Više od 15 odsto Vodolija kaže da kod njih prvi spoj obično završava seksom, zato jer žele znati valja li taj aspekt odnosa i ima li smisla nastaviti se viđati, pokazalo je istraživanje online dating web stranice Plenty of Fish.

Pored toga, pripadnici ovog horoskopskog znaka žele da provere ima li seksualne hemije pa ne vide ništa loše u ranom stupanju u odnose, gde se prvenstveno pouzdaju u svoj instinkt. To će prvenstveno učiniti ako im se neko stvarno sviđa, što kod njih može biti često.

Ni Ribe ne zaostaju puno

Drugi po redu horoskopski znak koji je voljan ‘da ide do kraja’ na prvom sastanku su Ribe, a 11 posto pripadnika ovog znaka priznalo je da im je to praksa.

Vage su ‘najčednije’

Najmanje šanse seksu na prvom susretu daju Vage, koje smatraju takvo ponašanje bezveznim, oni vole igre zavođenja i iščekivanja, a važno im je i da dobiju osećaj poštovanja i stvaran uvid u slaganje karaktera.

Pored toga, ovo istraživanje je pokazalo da se barem 37 odsto ljudi ‘vodi’ horoskopom, barem u ljubavnim stvarima, a 20 posto njih kaže da ne bi davali šansu potencijalnom partneru ako se njihovi astrološki aspekti nimalo ne poklapaju, piše The Sun.

