3 horoskopska znaka baš mrze ozbiljne veze, njima je sloboda najbitnija!

Za neke ljude ljubavne veze predstavljaju sigurnost, toplinu i stabilnost, dok su za druge sinonim za ograničavanje slobode. Astrologija često naglašava kako određeni znakovi teže avanturama i neobaveznim odnosima, jer im ozbiljna veza stvara osjećaj pritiska ili gubitka neovisnosti.

Oni više cene slobodu nego vezanost. Teško ih je obuzdati. Ne žele da se skrase uz jednu osobu. Sloboda im je vrednija od svega, pa im se ozbiljna veza, kamoli brak, čini kao najgora stvar koja može da im se dogodi.

Blizanci

Vole osećaj zaljubljenosti, ali im sve brzo dosadi pa jednostavno odu. Vrlo su bezosećajni, raskidaju kao grom iz vedra neba. Za njih je život velika pustolovina.

Devica

Svima traže manu, niko im nije dovoljno dobar – cepidlače. Imaju i strah da će biti povređene, pa ne ulaze u veze. Radije neobavezno flertuju.

Vodolija

Žive u svome svetu u kom nema mesta za druge, bar ne u ljubavnom smislu. Njima ljubavni problemi i emocionalne veze samo predstavljaju problem.

Ovi znakovi nisu izruičito protiv ljubavi, oni je samo žele na svoj način, bez pritiska, rutine i ograničenja

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com