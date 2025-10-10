3 horoskopska znaka će imati sudbinski susret do 6. novembra, osetiće moćno dejstvo planeta

Planeta koja simbolizuje ljubav, novac i poklone, izlazi iz Device 13. oktobra i ulazi u Vagu, gde ima moćno dejstvo, koje će najviše osetiti Vage, Vodolije i Blizanci.

Venera u Vagi donosi posebnu dozu šarma, elegancije i potrebe za skladom u životu. Ljudi sa ovim položajem često imaju izražen osećaj za estetiku, vole lepe stvari, prijatna okruženja i društvo u kojem se osećaju prihvaćeno.

Venera u Vagi može da donese novu romansu za Vage, Vodolije i Blizance.

Ljudi nisu ispunjeni kada su sami

Njihov životni moto je ravnoteža, pa izbegavaju konflikte koliko god je to moguće i teže pronalaženju kompromisa. Ovaj položaj Venere naglašava i želju za partnerskim odnosima, jer se osoba retko oseća ispunjeno kada je sama.

U ljubavi traži ravnopravnost, toplinu i uzajamno poštovanje, a ujedno ume i da bude zavodljiva, nežna i privlačna drugima.

Moda i lepota

Venera u Vagi daruje osećaj za modu i lepotu, ali i sposobnost da svojim prisustvom unese harmoniju u tuđe živote. Ipak, ponekad može doneti kolebljivost, jer osoba želi da svima udovolji i ne ume lako da kaže ne.

Ovaj položaj Venere pokazuje veliku potrebu za ljubavlju, društvenim životom i stvaranjem lepote, pa osobe sa ovakvim uticajem često zrače posebnom lakoćom i dopadljivošću koja ih izdvaja u društvu.

