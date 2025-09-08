3 horoskopska znaka koja ne znaju da sačuvaju vezu – evo zašto im ljubav uvek puca

Koji znakovi sabotiraju sopstvenu ljubav? Rak, Blizanci i Strelac – evo zašto im veze ne traju.

Nije svaka ljubav osuđena na propast, ali ako ste ikada bili u vezi sa jednim od ova tri horoskopska znaka – velike su šanse da ste osetili kako se sve raspada, i to bez jasnog razloga. Nije do vas. Nije ni do sudbine. Do njih je. Evo šta ih sabotira iznutra.

Rak – previše emocija, premalo granica

Rakovi vole duboko, ali često guše partnera svojom potrebom za konstantnim potvrđivanjem ljubavi. Njihova nesigurnost prerasta u kontrolu, a kontrola u distancu. Umeju da budu pasivno-agresivni kad se osete zanemareno, i to je trenutak kad veza počinje da puca. Ljubav im nije igra – ali često zaborave da ni partner nije terapeutski alat.

Blizanci – sve ih zanima, osim stabilnosti

Blizanci su šarmantni, duhoviti i uvek puni priče. Ali kad dođe vreme za tišinu, odgovornost i doslednost – nestanu. Njihova potreba za stimulacijom ih tera da menjaju partnere kao playlistu. Veza im brzo dosadi ako ne postoji konstantna drama ili novitet. U ljubavi su kao u razgovoru – čim im postane dosadno, prekinu vezu.

Strelac – sloboda pre svega, pa makar ostali sami

Strelčevi ne podnose ograničenja. Veza im često deluje kao zatvor, čak i kad je puna ljubavi. Njihova potreba za ličnim prostorom i avanturom često prevagne nad potrebom za bliskošću. Umeju da budu brutalno iskreni, ali i emocionalno nedostupni. Partner se često oseća kao usputna stanica, a ne kao destinacija.

Ovi znakovi nisu loši ljudi. Oni samo imaju obrasce koji ih sabotiraju. Ako ste u vezi sa jednim od njih – ne pokušavajte da ih menjate. Razumite ih, ali ne zaboravite sebe. Ljubav nije drama, ni terapija. Ljubav je izbor – svaki dan iznova.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com