3 horoskopska znaka koja su najmanje sklona varanju: Da li im pripadate?

Kad se oni vežu za vas, ne očekujte da će tražiti ljubav na drugom mestu

Monogamiju je danas više nego ikad teško pronaći. Stoga, ako kraj sebe imate partnera koji vam je veran i odan, čuvajte ga.

Iako horoskopski znaci koje ćemo navesti su skoro pa uvek monogamni, naravno, u svakom pravilu postoje izuzeci, te nemojte da se ljutite ako među njima pronađete svog „nevernog bivšeg“. Govorićemo uopšteno i pomalo generalizovati.

Rak

Rak je najemotivniji znak Zodijaka.

Vernost mu je maltane upisana u „genetskom kodu“, zajedno sa potrebom da bude superzaštitnički nastrojen kad je u pitanju ljubavni odnos koji neguje.

Oni vole sve što čini posvećenu vezu, od malih stvari, poput dugih pogleda, do deljenja zajedničkog doma.

Stoga, kad se veže za vas, a vezuje se brzo, ne očekujte da će tražiti ljubav na drugom mestu.

Bik

Bik dolazi odmah iza Raka, kada pričamo o vernosti.

Bikovi vole luksuz, komfor i hedonizam, zbog čega često odaju utisak „nestabilnog“ partnera za vezu.

Ali, samo zato što znaju da uživaju u životu ne znači da su nepouzdani.

Zapravo, sasvim suprotno.

Oni vole da dele užitke samo sa jednom osobom.

Lojalnost im je u prirodi i zato su odličan izbor za životnog saputnika.

Kad se Bik veže, vezuje se za ceo život.

Ribe

Poznate po svojoj senzualnosti i velikom srcu, ali i smislu za „dramu“, Ribe su zaista senzitivna bića.

Smatraju se najintuitivnijim znakom Zodijaka.

Sve osećaju veoma „duboko“, stoga ne vole da budu povređeni.

Varanje je veliko NE za njih, s obzirom na to da vole da provode skoro sve slobodno vreme sa izabranom osobom s kojom moraju biti povezani emotivno, fizički i spiritualno, prenosi „Stylecaster“.

(Telegraf.rs)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com