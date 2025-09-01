3 horoskopska znaka nikad nemojte birati za brak ili ozbiljnu vezu: Teški su k’o crna zemlja

Mnogi faktori utiču na uspeh dugotrajnih veza, a astrologija ukazuje na tri znaka koja su naročito zahtevna kada je reč o partnerstvu. Pre nego što se odlučite na veliki korak, proverite da li vaš znak spada među njih.

Ovan

Ovnovi plene samopouzdanjem, ali njihova potreba za stalnom kontrolom i dominacijom može ugroziti ravnotežu u vezi. Teže da budu u centru pažnje i lako će pokušati da vas potčine, smatrajući vas svojom „marionetom“ umesto ravnopravnim partnerom.

Devica

Perfekcionistička priroda Devica nateraće ih da vas neprestano „testiraju“ i žele da vas prilagode svojim standardima. Mogu očekivati da ispunite nemoguće zahteve, pa veza s njima često liči na neprekidnu proveru vaše spremnosti da budete savršeni.

Škorpija

Škorpije lako osvoje emocije druge strane, ali njihova ambicija i želja za uspehom znače da će uvek pokušati da vas usklade sa sopstvenim planovima. U takvoj vezi lako ćete se osećati zapostavljeno jer vaše potrebe retko dolaze na prvo mesto.

