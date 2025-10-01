3 znaka će se zaljubiti u pogrešnu osobu – i to baš kad misle da su sigurni

Tri znaka će se zaljubiti u pogrešnu osobu – evo kako da prepoznate da ste među njima.
Tri horoskopska znaka – Rak, Blizanac i Škorpija – u oktobru 2025. zaljubiće se u pogrešnu osobu, i to baš u trenutku kada poveruju da su konačno pronašli stabilnost.
Zašto baš Rak, Blizanac i Škorpija upadaju u zamku pogrešne ljubavi?
Zato što Rak veruje srcu više nego očima, Blizanac se zaljubi u ideju, a Škorpija daje sve – i kad ne treba. Njihova emotivna ranjivost, pojačana astrološkim tranzitima, čini ih posebno podložnim razočaranju.
Rak: Srce koje ne zna da stane
Rakovi će u oktobru biti skloni da ignorišu očigledne signale. Njihova potreba za bliskošću može ih navesti da se vežu za osobu koja ne deli iste vrednosti.
U trenutku kada pomisle da su pronašli „ono pravo“, suočiće se sa hladnoćom i distancom koja ih vraća unazad.
Blizanac: Ljubav na prvi utisak
Blizanci će se zaljubiti u nečiju energiju, brzinu i šarm – ali bez dublje provere. Njihova potreba za dinamikom može ih odvesti u vezu bez temelja.
Kada se početna euforija istroši, ostaće sa pitanjem: „Da li sam ikada stvarno poznavao ovu osobu?“
Škorpija: Sve ili ništa – i opet ništa
Škorpije će u oktobru dati sebe bez zadrške. Njihova intenzivnost može zastrašiti osobu koja nije spremna za duboku povezanost.
U pokušaju da izgrade nešto trajno, mogu završiti povređeni, jer druga strana ne zna šta hoće.
Kako da se zaštite od pogrešne ljubavi?
- Da ne daju sve odmah – neka ljubav raste postepeno.
- Da posmatraju postupke, ne samo reči.
- Da ne ignorišu crvene zastavice.
- Da se zapitaju: „Da li se pored ove osobe osećam sigurno?“
- Da ne traže potvrdu svoje vrednosti kroz vezu.
Zaključak za one koji se prepoznaju
- Ljubav ne mora da boli da bi bila stvarna.
- Nije slabost reći „ne“ kad nešto ne prija.
- Rak, Blizanac i Škorpija treba da budu nežni prema sebi ovog oktobra.
- Ponekad je najhrabrije ostati sam dok ne naiđe ono što zaista vredi.
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com