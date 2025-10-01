3 znaka će se zaljubiti u pogrešnu osobu – i to baš kad misle da su sigurni

Tri znaka će se zaljubiti u pogrešnu osobu – evo kako da prepoznate da ste među njima.

Tri horoskopska znaka – Rak, Blizanac i Škorpija – u oktobru 2025. zaljubiće se u pogrešnu osobu, i to baš u trenutku kada poveruju da su konačno pronašli stabilnost.

Zašto baš Rak, Blizanac i Škorpija upadaju u zamku pogrešne ljubavi?

Zato što Rak veruje srcu više nego očima, Blizanac se zaljubi u ideju, a Škorpija daje sve – i kad ne treba. Njihova emotivna ranjivost, pojačana astrološkim tranzitima, čini ih posebno podložnim razočaranju.

Rak: Srce koje ne zna da stane

Rakovi će u oktobru biti skloni da ignorišu očigledne signale. Njihova potreba za bliskošću može ih navesti da se vežu za osobu koja ne deli iste vrednosti.

U trenutku kada pomisle da su pronašli „ono pravo“, suočiće se sa hladnoćom i distancom koja ih vraća unazad.

Blizanac: Ljubav na prvi utisak

Blizanci će se zaljubiti u nečiju energiju, brzinu i šarm – ali bez dublje provere. Njihova potreba za dinamikom može ih odvesti u vezu bez temelja.

Kada se početna euforija istroši, ostaće sa pitanjem: „Da li sam ikada stvarno poznavao ovu osobu?“

Škorpija: Sve ili ništa – i opet ništa

Škorpije će u oktobru dati sebe bez zadrške. Njihova intenzivnost može zastrašiti osobu koja nije spremna za duboku povezanost.

U pokušaju da izgrade nešto trajno, mogu završiti povređeni, jer druga strana ne zna šta hoće.

Kako da se zaštite od pogrešne ljubavi?

Da ne daju sve odmah – neka ljubav raste postepeno. Da posmatraju postupke, ne samo reči. Da ne ignorišu crvene zastavice. Da se zapitaju: „Da li se pored ove osobe osećam sigurno?“ Da ne traže potvrdu svoje vrednosti kroz vezu.

Zaključak za one koji se prepoznaju

Ljubav ne mora da boli da bi bila stvarna.

Nije slabost reći „ne“ kad nešto ne prija.

Rak, Blizanac i Škorpija treba da budu nežni prema sebi ovog oktobra.

Ponekad je najhrabrije ostati sam dok ne naiđe ono što zaista vredi.

