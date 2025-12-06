3 znaka koja deluju hladno, ali kriju srce veliko kao planina

Lav, Vodolija i Jarac, deluju hladno kao sante leda, ali u njihovim srcima se kriju duboke emocije koje pokazuju samo odabranima.

Na prvi pogled deluju hladno i nedodirljivo, ali istina je potpuno drugačija. Jarac, Vodolija i Lav kriju ogromnu nežnost i emocije – iako ih retko pokazuju, njihovo srce je puno ljubavi.

Astrolozi kažu da pojedini znaci Zodijaka koji izgledaju kao sante leda, a u čijim srcima se kriju duboke emocije koje pokazuju samo odabranima.

Takvi znaju najdublje i najviše da vole, ali samo onda kada su sigurni da neće biti povređeni i ostavljeni.

1. Jarac – daruju najlepšu ljubav

Deluju hladno i nedodirljivo, na prvi pogled su izuzetno arogantni i izgledaju kao da su okruženi kineskim zidom koji niko i nikada neće moći da sruši.

Čini se da ne umeju da pokažu emocije, naročito one tanane i blage. Njihova hladnoća često odbija ljude, zbog čega oni u suštini pate.

Međutim, ako vam dopuste da im se približite i osmele se da vam otvore srce i dušu, bićete darovani najlepšim poklonima ljubavi kakve niste mogli ni da zamislite.

Ono što ćete s njima doživeti, pravi je blagoslov.

2. Vodolija – pruža najtoplije emocije

Astrološka deca budućnosti su „teška“ na pokazivanju emocija, bilo da je potrebno da izraze sreću ili tugu. Oni se ponašaju kao da vole ceo svet i tuguju univerzalne tuge, ali ono što njih lično dotiče skoro nikada nećete videti.

Ali ako ovaj vazdušni znak shvati da pored sebe ima nekog s kim je povezan na svim nivoima i duhovno i intelektualno i fizički, biće spreman da sipa pred partnera sve svoje bisere i pruži mu najtoplije emocije koje greju i dušu i srce čak i onih najhladnijih.

3. Lav – kad zavole, vole punim srcem

Oni važe za najveće egocentrike Zodijaka i drže se često „iznad situacije“. Pošto su fokusirani na sebe, kako mnogi tvrde, njihove emocije su rezervisane samo za ono što se njih tiče. Neki astrolozi smatraju da spadaju u znak koji ima najmanji osećaj za empatiju.

Ali, to baš i nije tako uvek. Kada osvojite srce jednog Lava, očekujte da budete na pijadestalu na koji samo može pored sebe sa vas postavi jedan kralj, odnosno kraljica , ako je žena – prestavnica ovog horoskopskog znaka.

Kada oni zavole i prihvate one retke koji umeju da im priđu, to je uvek „punim“ srcem i bez zadrške.

(Telegraf.rs)

