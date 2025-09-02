3 znaka najveći su srcolomci Zodijaka: Slatki su, šarmantni, osvoje vas i – odlepršaju!

Među znakovima horoskopa postoje i oni koji redovno lome srca, a da nikad oni nisu ostavljeni.

Dovoljno su slatki i šarmantni da se u njih zaljubite, ali dovoljno čvrsti da slome srce partneru onog trenutka kad više ne osećaju ljubav i strast.

Postoje znakovi horoskopa čiji šarm i privlačnost jednostavno osvajaju. Njihova energija, samopouzdanje i poseban način komunikacije ostavljaju neizbrisiv trag, za dugo.

Ova tri horoskopska znaka poznata su kao najveći srcolomci.

Lav

Njegovo samopouzdanje i energija čine da svi automatski teže prema pripadnicima ovog znaka, tako da često iza sebe imaju puno veza. Problem je u tome što su Lavovi sebični. Uvek na prvo mesto stavljaju svoje najbolje interese, a nikad želje i potrebe svog partnera. Kada im veza dosadi, ne zamaraju se radom na njoj kako bi je vratili u život, već jednostavno odustanu.

Strelac

Skloni su da obećaju puno više nego što mogu da pruže, a to dovodi do mnogih svađa oko očekivanja, što Strelce tera da beže glavom bez obzira. Ne vole da se bave problemima i da ih rešavaju pa partnere zavlače mnogo duže nego što je potrebno i na kraju im slome srce. Zabavni su i šarmantni, ali im jednostavno nedostaje ozbiljnosti da ostvare zdravu vezu.

Jarac

Stvari shvataju vrlo ozbiljno, ali prekinuće i najozbiljniju vezu ako partner pokaže bilo kakav znak sukoba. Jako su pesimistični pa ponekad stvari završe pre nego što stvarno i počnu samo zato što pretpostavljaju da bi nešto moglo da krene loše. Jako su analitični, očekuju da će ljudi biti kao oni, a to često nije slučaj. To dovodi do njihovog razočaranja, zbog čega često znaju da slome brojna srca.

