3 znaka ponavljaju uvek iste greške u vezama, lutaju od jednog do drugog ljubavnog brodoloma

Ljubav je najlepša životna avantura, ali nekim horoskopskim znakovima pretvara se u beskrajan krug istih razočaranja. Nije svaka ljubav osuđena na propast, ali ako ste ikada bili u vezi sa jednim od ova tri horoskopska znaka, velike su šanse da ste osetili kako se sve raspada, i to bez jasnog razloga. Nije do vas. Nije ni do sudbine. Do njih je, oni kao da stalno nalaze put do istih lekcija.

Astrologija otkriva 3 Zodijaka koji nesvesno ponavljaju greške, traže ljubav na pogrešnom mestu i zanemaruju šta im srce poručuje.

Ribe – idealizuju partnere

Ribe imaju tendenciju da idealizuju svoje partnere i često vide ono što oni žele u vezi, a ne ono što zaista postoji. Njihova osetljivost i potreba za ljubavlju dovode ih do toga da ignorišu znakove upozorenja. Na kraju se suočavaju sa razočaranjem, ali i ponavljanjem istih obrazaca.

Vaga – pristaje na kompromise

Vaga teško podnosi samoću i često ulazi u veze pre nego što je spremna. U svojoj želji za harmonijom i bliskošću, zna da pristane na kompromise koji joj ne donose sreću. Zbog toga se može naći u vezama koje se raspadaju na sličan način kao i prethodne.

Strelac – veze bez temelja

Strelac voli slobodu i avanturu, ali to ga često vodi u veze kojima nedostaje stabilan temelj. Kada početno uzbuđenje splasne, Strelac se oseća zarobljeno i brzo prekida vezu, ostavljajući za sobom niz nedovršenih priča.

Za Ribe, Vage i Strelčeve, najvažnije je da prepoznaju sopstvene obrasce i pokušaju da se iz njih izvuku. Tek kada nauče lekcije koje im ljubavni brodolomi donose, moći će da grade veze koje traju. Možda im baš oktobar donosi priliku da pogledaju istini u oči i nauče kako da se oslobode tog začaranog kruga.

