3 znaka pred neočekivanim raskidom – horoskop ne štedi nikoga

Vaga ćuti, Ribe se gase, Ovan puca – evo ko je na ivici raskida prema horoskopu.

Horoskop ne donosi kraj – ali ga najavljuje. Ako si u vezi sa jednim od sledećih znakova, ili si baš ti taj znak, pripremi se: astrološki tranziti u narednim nedeljama donose emotivne turbulencije, distancu i moguće raskide. Evo ko je pod najjačim pritiskom.

Vaga – kad balans pukne, sve se ruši

Vage su poznate po težnji ka harmoniji, ali kad se osećaju neviđeno, zanemareno ili emocionalno iscrpljeno, povlače se bez najave. Ulazak Marsa u opoziciju sa njihovim znakom donosi impulsivne odluke, a retrogradna Venera dodatno pojačava osećaj razočaranja. Ako si u vezi sa Vagom, obrati pažnju na tišinu i izbegavanje konflikta – to je njihov način da se pripreme za kraj.

Ribe – kad intuicija kaže “gotovo”, nema nazad

Ribe ne raskidaju zbog svađe – one odu kad osete da ih veza više ne inspiriše. U narednim nedeljama, kvadrat Neptuna i Merkura donosi konfuziju, nesporazume i osećaj da ih partner ne razume. Ribe će pokušati da poprave stvari, ali ako ne osete emotivnu sigurnost, povući će se tiho, često bez objašnjenja. Njihov raskid je kao magla – ne znaš kad je počeo, ali znaš kad si ostao sam.

Ovan – kad strast nestane, traže izlaz

Ovnovi su direktni, ali i impulsivni. Ulazak Saturna u kvadrat sa njihovim znakom donosi osećaj ograničenja, frustracije i želju za oslobađanjem. Ako se Ovan oseća zarobljeno u vezi, bez izazova i strasti, raskid dolazi brzo i bez mnogo razmišljanja. Njihov kraj je eksplozivan, ali konačan.

Astrološki kontekst: tranziti koji lome veze

Opozicija Marsa i Venere, retrogradni Merkur u vodenim znacima, kvadrat Saturna i Meseca – sve to stvara tenzije koje najjače pogađaju Vagu, Ribe i Ovna. Ako si u vezi sa nekim od njih, ili si ti taj znak, ne ignoriši osećaj da nešto nije u redu. Horoskop ne odlučuje umesto tebe, ali ti daje mapu.

Ako ti se srce stegne dok čitaš – nisi sam. Raskidi ne moraju da bole ako se dese iz istine, a ne iz tišine. Horoskop ti ne kaže šta da radiš, ali ti šapuće gde da pogledaš. I to je već dovoljno da ne budeš zatečena.

