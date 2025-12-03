3 znaka su dominantni u krevetu: Za Škorpiju znate, ali treći će vas potpuno šokirati!

Nema kraja uživanju, a sve je kao iz snova. Ovan, Škorpija i Ribe su dominantni u krevetu. Na vama je samo da se prepustite i uživate.

Ako ste u vezi sa nekim od ova tri znaka nikad vam neće biti dosadno. Škorpija, Ovan i Ribe znaju šta rade kada je u pitanju „akcija“. Oni su dominantni u krevetu i sigurno će vas zadovoljiti.

Neko je dominantan u krevetu, a neko voli da ga drugi zadovolje. Međutim, teško je naći osobu koja će uvek da se trudi oko vas kad vama nije do toga.

Zato, ako ste u vezi sa ovim znacima sigurno nećete da brinete oko seksualnog života.

Oni će uvek da se potrude da budete zadovoljni, jer kada je u pitanju „akcija“ u krevetu, oni tačno znaju šta rade i oni su dominantni u krevetu.

Škorpija – simbol seksa i strasti, sve joj je zabavno

Škorpija simbolizuje seks i strasti. Ako neko zna šta treba da radi u krevetu to je ona. Sve želi da proba, ni od čega ne odustaje i sve joj je zabavno. Tačno zna šta želi i ako apetiti partnera nisu toliki ona ne preza od toga da nađe drugog koji će da joj odgovara što se tiče strasti.

Za nju su ljubav i strast skoro jednako važni, pa ako kod vas nije slučaj isti onda ćete morati mnogo da se potrudite da biste zadovoljili Škorpiju.

Ovan – ambiciozan i u krevetu

Ovan želi da ima kontrolu nad svim stvarima u životu. Veoma je ambiciozan i u krevetu. Mora da zadovolji partnerku i da čuje da je najbolji. Nije to uvek lako, ali njemu jeste. Ovan ne preza od bilo čega samo da bude nezamenljiv.

Potrudiće se i sigurno će da bude najstrastveniji ljubavnik koga znate. Zato, ako ste sa njim bićete zadovoljni.

Ribe – znaju svaku vašu slabu tačku

Ribe znaju svaku vašu slabu tačku. One tačno znaju koje su erogene zone, šta vam prija šta ne. Potrudiće se da se fokusiraju samo na vas ali će i one da uživaju. Sa Ribama je uvek romantično, čak i u krevetu.

Nema kraja uživanju, a sve je kao iz snova. Neće vas pitati šta želite jer one već sve znaju. Na vama je samo da se prepustite.

