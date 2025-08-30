4 astro para najbolje se slažu u seksu, a veza im često završi razočaranjem i slomljenih srca

Mnogi ljudi doživeli su osećaj snažne privlačnosti, pa i odličan seks s nekim ko zaista nije za njih. To je samo potvrda da je seksualna kompatibilnost manje važan faktor u dugoročnim odnosima, odnosno da bi veza funkcionisala, ljudi moraju da se slažu u više područja, ne samo seksu. Kada se spoje pravi partneri, varnice sevaju odmah i odnos nikada ne gubi na intenzitetu

Ova četiri horoskopska para, najčešće zajedno mogu doživeti intenzivnu strast, ali veza će ih ostaviti slomljenih srca i razočarane.

Ovan i Blizanac

Pripadnici ovog znaka osetiće iskonsku privlačnost jedno prema drugom i teško da se neće međusobno primetiti. Što se tiče seksa, Ovnovi su vrlo strastveni, dok su Blizanci spontani i zabavni, što je savršena kombinacija. Njihove pustolovine u krevetu mogle ni da budu zaista akrobatske i vredne filmskih scena, na zadovoljstvo oba znaka.

Vodolija i Strelac

Oboje imaju reputaciju ‘slobodnog duha’ – kod Vodolije zato što hodaju svetom s glavom u oblacima, dok se Strelci klone obaveza koje sa sobom nose ozbiljne veze. Njih dvoje će biti privučeni jedno prema drugom zbog svoje ćudljive, vanbračne prirode, što se često događa na letovanju, izlascima…

Započeće flertom i podbadanjem jedno drugog, a završiti svađom i pomirenjem u krevetu. Puni energije i fetišistički nastrojeni, ovaj par će uživati u konačnom prepuštanju s nekim koga doživljavaju ‘zabranjenim voćem’, što će izazvati eksploziju strasti. Ali van kreveta? Neće moći da se slože oko toga šta bi jeli za doručak, a kamoli oko nečeg drugog.

Vaga i Lav

Poput para Ovan-Blizanac, i ova kombinacija će odmah zaiskriti. Oboje su pomalo tašti, obožavaju zavođenje i osvajanje, kao i poneku grubu igricu u krevetu. Kad završe zajedno, neće se libiti da pokažu svoje strasti na javnim i sasvim neprimerenim mestima, a odeću će brzo odbaciti.

Međusobno će se dopunjavati i podići ego jedno drugom, ali van kreveta nikako neće pronaći razumevanje i odgovarajuće poštovanje – već će jedno drugo nervirati.

Jarac i Rak

Kad je u pitanju ovaj par, seksualna privlačnost mogla bi da bude vrlo dramatična – od igranja seks igrica, uloga, dominacije, sve će to izvući njihovu pritajenu stranu i fascinirati ovog drugog. Čim završe u krevetu, želeće još i teško će skidati ruke jedno s drugog, a istovremeno će osećati frustraciju jer im se temperamenti i ambicije ne podudaraju.

Zbog toga bi njihova seks afera mogla da potraje dugo, odnosno sve dok i jedan od njih bude inicirao seks ili ne nađe nekog drugog, a mogla bi rezultirati i slomljenim srcem.

