4 horoskopska znaka koja nikad ne prebole raskid: Njihovo srce pati zauvek

Neki ljudi lako nastave dalje, ali ovi horoskopski znakovi raskid nikada do kraja ne prebole. Njihovo srce dugo pamti i tuguje, pa svaki kraj ljubavi za njih ostavlja dubok trag.

Postoje neki horoskopski znakovi koji su posebno predani ljubavi i veruju u to da vreme i udaljenost mogu doprineti da se razlozi za rastanak prebrode, pa se često dugo nadaju obnovi veze.

Kad su u pitanju emocije, postoji nekoliko horoskopskih znakova koji su poznati po svom strpljenju i upornosti, među ostalim i u čekanju na to da bivši partner shvati da trebaju biti zajedno i da im se vrati. U njihovom srcu dugo ostaje zapisano poglavlje posvećeno ljubavi koja je jednom snažno tinjala, a bivšeg partnera doživljavaju kao centar sazvežđa na noćnom nebu svojih misli, donosi portal Pinkvilla.

Tako uporno ‘kopaju’ po svome srcu, razmišljaju o odnosu u kojem su bili, o svojim postupcima i onome što bi želeli u budućnosti kad se veza obnovi. Oni su svesni da je sudbina razdvojila njihov i partnerov put, no veruju da je to privremeno, te da iz tog razdoblja introspekcije mogu proizaći lični rast i razvoj. Zbog toga se dugo zadržavaju na svojim emocijama, sve dok njihovi bivši partneri ne pokažu da su zaista čvrsto odlučili napustiti vezu. Sve do tada, ne napušta ih nada u pomirenje.

Evo o kojim je znakovima reč i kako se ponašaju u razdoblju očekivanja pomirenja:

1. Rak

Rakovi su vrlo emotivni i duboko se unose u vezu. Čak i nakon raspada veze za njih kao da postoji neka očaravajuća melodija koja odbija izbledeti. Teško im je pustiti nekoga do koga im je stalo i verovatno će pričekati u nadi da će njihov bivši partner shvatiti značaj njihove veze.

Tokom perioda čekanja, često koriste priliku za rad na aspektima svoje ličnosti koji su doprineli raskidu. Smatraju da udaljenost i vreme mogu ponuditi jasne odgovore o tome je li odnos zaista trebao prestati, odnosno treba li se obnoviti. To vreme omogućava im da procene svoja osećanja i zaključe jesu li stvari koje su dovele do raspada zaista nerešive. Njihova predanost ljubavi i odanost najčešće ih vode u to da strpljivo čekaju drugu priliku.

2. Bik

Brojni Bikovi poznati su po upornosti i odlučnosti. Kad veruju u vezu, mogu biti prilično strpljivi i čekati da njihov bivši partner uvidi vrednost njihove veze. Ti Bikovi znaju da vreme koje partneri provedu odvojeno može pomoći da se oboje prisete pozitivnih aspekata odnosa i dobrih vremena koja su delili, što može ponovo probuditi osećanja i otvoriti put pomirenju.

Uvereni su da to vreme može dovesti do emocionalne zrelosti i toga da nakon što se odluče na obnavljanje odnosa on bude puno zreliji. Zbog toga većina Bikova ima pomalo praktični pristup ljubavi – voljni su dati vremena da se problemi koji su doveli do prekida sami reše. Bikovi od srca veruju da će njihov partner moći bolje shvatiti složenost odnosa kad se vrati, što može dovesti do toga da veza postane čvršća.

3. Škorpija

Škorpije su intenzivne i strastvene te sposobne za strpljenje i dugoročno promišljanje. Čekanje na to se se rasplamsa nekadašnji ljubavni plamen često je povezano s njihovim verovanjem u ljubav i drugu šansu. Škorpije veruju da, čak i nakon što melodija njihove ljubavi nestaje, ostaje melodija koja je podsetnik na dubinu veze koju su delili pre. Štaviše, većini Škorpija moglo bi biti teško odustati od duboke emocionalne veze i verovatno će očekivati da njihov bivši jednostavno prepozna intenzitet svojih osećanja.

Ako ovaj vodeni znak misli da problemi koji su doveli do razdvajanja nisu nepremostivi i još uvek gaji snažna osećanja za bivšeg, obnavljanje veze može rezultirati uspešnijim i zdravijim odnosima. Dakle, njihova odlučnost i odanost vodiće ih u tome da čekaju šansu za pomirenje.

4. Blizanci

Blizanci su poznati po svojoj društvenoj prirodi i snažnoj veri u istinsku ljubav. Oni se dugo mogu držati nade da će njihov bivši na kraju prepoznati dubinu osećanja prema njima i vratiti im se. Ovi vazdušni znakovi misle da im razdoblje čekanja pruža šansu da uspostave osećaj nezavisnosti i samodovoljnosti, jer znaju da je to presudno za oba partnera u odnosu. Naime, Blizanci obično veruju da dobar odnos zahteva da se dve emocionalno celovite osobe svojevoljno predaju vezi.

Konačno, njihova saosećajnost i strpljivi karakter čine ih spremnim čekati koliko god treba. Štaviše, idealistički pristup ljubavi koji često gaje mogao bi ih naterati da jako dugo čekaju na eventualno obnavljanje veze.

(Kurir.rs/24sata.hr)

