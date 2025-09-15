4 horoskopska znaka najčešće završe u toksičnim vezama, i to vole. Kakva je vaša veza?

Toksične veze ne nastaju preko noći, nego se razvijaju polako, često u početku skrivene iza prividne strasti i povezanosti.

Neki znakovi su, zbog svoje prirode, skloniji upasti u takve odnose jer predugo opravdavaju partnera i zanemaruju sebe.

Ovi horoskopski znakovi najčešće podležu toksičnim emotivnim odnosima.

Rak

Traže saputnike koji će ih zaštititi. Toliko žude za emotivnom povezanošću da će po svaku cenu ostati sa partnerom, iako je veza nezdrava za njihovo psiho-fizičko stanje.

Lav

Iako su lavovi prema horoskopu nezavisne jedinke, oni bi nekad voleli da osećaju sigurnost kod svog partnera. To često privlači pogrešan tip ljudi, i jednom kad se naviknu na njihovu „dobrotu“ kočnice ne postoje, pa se potpuno predaju pogrešnim ljudima.

Strelac

Strelčevi su topla i optimistična bića koja otvorenog srca ulaze u nove veze. Međutim, to može da bude problem, jer se često zaljube u neodgovarajućeg partnera. Zbog toga često pokušavaju da kontrolišu svoje partnere, a zapravo štete sebi.

Ribe

Ovi ljudi traže snažnog partnera koji će verovati u njih. Budući da traže vođu, često privlače dominantne i toksične partnere. Zbog toga često budu u podređenoj poziciji, prenosi Superžena.

