4 znaka horoskopa koji su najveći zavodnici: I Don Žuan bi im pozavideo na talentu

Zrače strašću, pa nije ni čudo što spadaju u najveće zavodnike

Astrolozi kažu da sazvežđe pod kojim se neko rodi determiniše određene osobine i talente ličnosti.

Ako je verovati zvezdama, postoje oni koji su rođeni da budu zavodnici, obdareni talentom na kome bi im pozavideo i onaj koji je sinonim za zavođenje i flert – Don Žuan.

Kako poznavaoci Zodijaka tvrde u najveće srcelomce spadaju četiri horoskopska znaka.

Ovan

Ovnovi su po prirodi osvajači, a zavođenje im je omiljeni hobi. Okrenuće glavu za svakim zgodnim pripadnikom suprotnog pola, a kad naiđu na nekoga koga žele da osvoje, neće odustati dok ne uspeju.

Brzo i lako izražavju osećanja i ne vole kad se neko sa njima poigrava. Osvajaju neprestanim iskazivanjem pažnje i deljenjem komplimenata, kao i čestim pozivima i porukama, na šta malo ko može ostati ravnodušan.

U stanju su da budu izuzetno uporni i da ne odustaju dok im druga strana ne pokaže nakonost i „ne padne“ na njihove kvalitete.

Blizanci

Blizanci se smatraju jednim od najzavodljivijih znakova Zodijaka, zbog svoje suptilne i prefinjene veštine zavođenja. Veoma su inteligentni, što im pomaže da zavedu bukvalno koga god požele.

Svoju veštinu izražavanja, a sa rečima su pravi virtuozi, koriste spretno, tako da osoba sa kojom razgovaraju bude potpuno uvučena u priču i uživa u hvalospevima koje joj rođeni u ovom znaku upućuju.

Ponekad se čini kao da Blizanci imaju dva lica ili dve ličnosti, a to se vidi i u ovom slučaju. Nekad su toliko ljubazni i svoje „žrtve“ zavode šarmom, a u drugim situacijama se čini kao da ih ništa ne zanima, čime bude radoznalost, pa onda oni kojima su pokazali pažnju daju sve od sebe da probude njihovo interesovanje.

Koristeći se jednim ili drugim metodom, ili kombinacijom oba, Blizanci uspevaju da zavedu svakoga toliko da ljudi izgube glavu za njima, što ih definitivno čini jednim najzavodljih horoskopskih znakova.

Škorpija

Ljudi rođeni u znaku Škorpije zrače strašću, pa nije ni čudo što spadaju u najveće zavodnike. Oni su vrlo svesni da utiču na emocije drugih ljudi i često to koriste da bi ostvarili nešto što žele.

U zavođenju se koriste govorom tela i to tako da ne ostavljaju prostora da neko bude u dilemi kada su u pitanju njihove namere. Takođe, koriste se vrlo sugestivnim porukama i rečima tako vešto da „žrtve“ njihovog zavođenja „izgube glavu“.

Ali, budite pažljivi, jer Škorpije vrlo vešto manipulišu emocijama drugih kada u tome vide svoj interes.

Lav

Lavovi imaju prirodan talenat da privlače pažnju.

Kada oni žele da osvoje nekoga vrlo pronicljivo procene na šta je ta osoba na sebi najviše ponosna i zatim mu laskaju.

Kada „upecaju“ onog na koga su se namerili, imaće određenu dinamiku upućivanja komplimenata, istovremeno pričajući sve više o sebi, sve dok ta osoba ne shvati da, ako želi da je Lav i dalje smatra posebnom osobom, mora da uzvraća komplimente.

I malo po malo, kada Lav shvati da je privukao pažnju i zaveo osobu, prestaće da joj posvećuje toliko pažnje, a prepustiće se uživanju u komplimentima, što je od početka i bio njegov cilj.

(Telegraf.rs)

