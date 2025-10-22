4 znaka ne veruju nikome u ljubavi, stalno su na rubu nesigurnosti!

Znakovi horoskopa koji ne veruju nikome su Vaga, Lav, Ovan i Rak, oni su stalno su na rubu nesigurnosti, sumnjaju u najmanje detalje. Nepoverenje im je u krvi.

Znate li onaj osećaj da vas neko laže, da nešto krije, da iza svakog osmeha stoji neka namera? E pa, to nije samo stvar karaktera, astrologija kaže da neki horoskopski znaci jednostavno ne mogu da se opuste jer im je nepoverenje u krvi.

Pogledajte sa kojim znakovima Zodijaka nije nimalo lako biti u vezi.

Vaga – nesigurne prirode

Vage su veoma nesigurne prirode. Koliko god ih partner uveravao u ljubav i dokazivao im poverenje, one su stalno na rubu nesigurnosti. Iskrene su i to očekuju od svog partnera, a dok ga špijuniraju, vrlo su oprezne jer se ne vole izvinjavati partneru ako slede pogrešne instinkte.

Lav – proveravaju i najmanje detalje

Kad ih neko privlači, Lavovi su vrlo introvertirani i osećajni. U vezi razmišljaju srcem, a ne umom. U svojoj glavi mogu zamisliti mnoštvo potpuno insceniranih situacija, a jedan signal im je dovoljan da krenu prisluškivati partnerove razgovore i proveravati čak i najmanji detalj.

Ovan – nemaju poverenje ni u dugoj vezi

Budući da je vrlo radoznao i impulsivan, Ovan može sve reći u lice. Ovnovi ne veruju svom partneru čak ni ako su u dugoj vezi. Poznati su po stvaranju lažnih scenarija u glavi i skeniraju svaku reč koju im partner kaže. Ako im je i najmanji detalj kod partnera sumnjiv, njihova radoznalost će ih naterati da ga prouče.

Rak – velika emocionalna nesigurnost

Rak je jedan od najemotivnijih horoskopskih znakova pa nije ni čudo da se nalazi na ovoj listi. Rakovi veruju u pojam duboke ljubavi i sa sobom nose veliku emocionalnu nesigurnost zbog koje strahuju od raskida. Čak i najmanja promena u ponašanju njihovog partnera može ih dovesti do toga da postanu pravi špijuni.

